Kriminalstatistik: Mehr als jeder dritte Tatverdächtige ist ein Ausländer

LINZ. Die oberösterreichische Polizei hat am Donnerstag die Kriminalstatistik für das Jahr 2017 präsentiert. Die Exekutive freut sich über die bundesweit zweithöchste Aufklärungsquote.

Bild: vowe

64.382 Strafanzeigen wurden im Vorjahr in Oberösterreich erstattet, um 2,8 Prozent weniger als noch im Jahr davor, berichteten Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Gottfried Mitterlehner, der Chef des Landeskriminalamtes. 37.834 Delikte konnten geklärt werde. Die Aufklärungsquote liege in Oberösterreich bei 58,8 Prozent. Das sei bundesweit die zweitbeste Quote, nur das wesentlich kleinere Bundesland Vorarlberg könne eine bessere Aufklärung vorweisen.

„Es ist aber nicht alles Gold, was glänzt“, sagte Pilsl. Sorgen macht der Exekutive, dass sich der Anteil der tatverdächtigen Asylwerber von 1368 im Jahr 2016 auf 2768 im Vorjahr fast verdoppelt habe. Vor allem die Zahl der Anzeigen gegen Afghanen sei stark gestiegen. „Diese Gruppierung müssen wir uns besonders genau anschauen und wir werden mit Sicherheit alle polizeilichen Möglichkeiten ausschöpfen“, sagte Pilsl.

Insgesamt wurden im Vorjahr 28.426 Tatverdächtige ausgeforscht, davon waren 13.196 ausländische Staatsbürger. Am häufigsten wurden rumänische Staatsbürger angezeigt, gefolgt von Deutschen und Türken. Auf Platz vier rangieren bereits Personen aus Afghanistan. Die Delikte, die Ausländern am häufigsten zur Last gelegt werden, seien Diebstähle, Suchtmitteldelikte und (leichte bzw. schwere) Körperverletzungen.

Neuerlich gesunken ist in Oberösterreich die Zahl der Einbrüche in Häuser bzw. Wohnungen: von 1260 auf 1128. Hier ist die Aufklärungsquote mit 14,8 Prozent allerdings eher bescheiden. Ebenso gesunken ist die Zahl der KfZ-Diebstähle: von 268 auf 176. Hier beträgt die Aufklärungsquote knapp 30 Prozent.

Die Anzeigen wegen Vergewaltigungen sind von 120 auf 134 angestiegen, die Summe aller Sexualdelikte sei leicht rückläufig.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema