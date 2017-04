Kremsmünster hat für die Gartenschau angepflanzt

KREMSMÜNSTER. Zwei Wochen vor Start sind die Beete angelegt und alle Bauten im Feinputz. Mindestens 250.000 Gäste werden erwartet.

Die Gärtner pflanzten über 300.000 Setzlinge ein Bild:

In keiner Gemeinde in Oberösterreich wird derzeit so fleißig gepflanzt, gejätet und gegossen: 600 Blumenkisten wurden ausgegeben, auf dass die Bewohner Balkone und Fensterbänke mit Blüten schmücken. Über 100 Hausfassaden wurden zur Ortsbildverschönerung neu gefärbelt.

Zwar hämmern und schrauben die Handwerker noch an den drei Schauplätzen im Stift, am Markt Kremsmünster sowie im Schloss Kremsegg, aber Angst vor dem Eröffnungstermin am 21. April hat niemand. "Kremsmünster ist ein Ort mit einer langen Gartentradition", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zur Standortwahl. Die vergangene Landesgartenschau fand vor zwei Jahren in Bad Ischl mit 320.000 Besuchern statt.

Kremsmünsterer Feigenhaus

Das Benediktinerstift Kremsmünster wartet den Besuchern mit dem Kleinod des ältesten Gewächshauses in Europa auf. 1643 hatten die Patres – als alles Exotische auf den Fürstenhöfen begehrt war – in einem Gebäude Feigen gepflanzt. Für die kälteempfindlichen Bäume wurde jeden Herbst das Haus mit einem zerlegbaren Dach gedeckt. "Zuletzt war das Feigenhaus ein Wohnhaus. Wir haben es entkernt und in den Originalzustand zurückversetzt", sagt Abt Ambros Ebhart.

Keine Zweifel, dass die Rechnung für die Gemeinde aufgeht, hat auch Bürgermeister Gerhard Obernberger (VP). Die Gemeinde trägt mit einer eigenen Betriebsgesellschaft das Restrisiko zwischen den sieben Millionen Euro, die das Land Oberösterreich in die Landesgartenschau investiert hat, und dem Gesamtbudget von 9,8 Millionen Euro. "Wir haben eine Reihe Sponsoren gefunden", sagt Obernberger, und aus dem Verkauf der Eintrittskarten kalkuliert man mit 1,7 Millionen Euro. Allein das umfassende Rahmenprogramm mit 1000 Veranstaltungen werde mindestens 250.000 Besucher ansprechen, waren sich Landesrat Max Hiegelsberger (VP) und die Geschäftsführerin der Landesgartenschau, Karin Imlinger-Bauer, einig.

Kremsmünster wird die Vorgabe, dass 70 Prozent der Anlagen der Gartenschau mindestens fünf Jahre nachgenutzt werden müssen, ohne Mühe erfüllen. Ein neuer Fußgängersteg überbrückt die Krems auf dem Weg vom Markt zum Stift, und auf eine große Röhrenrutsche den Hang hinab freuen sich die Kinder schon jetzt.

Landesgartenschau

Eröffnung: Die Landesgartenschau „Dreiklang der Gärten“ wird am 21. April eröffnet und dauert bis 15. Oktober. Das Gelände ist täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

Schauplätze: Zur Gartenschau gehören 20 Hektar Grünfläche im Stift Kremsmünster, Markt Kremsmünster und auf Schloss Kremsegg. Zu den Standorten pendeln Shuttle-Busse.

Preise: Der Einzeleintritt kostet für Erwachsene 14,50 Euro, für Kinder 3 Euro und für Senioren 13,50 Euro. OÖNcard-Inhaber erhalten zwei Euro Ermäßigung pro Ticket. Mit dem Ticket verbunden ist ein Gratiseintritt im Instrumentemuseum auf Schloss Kremsegg.

Weitere Infos und einen Lageplan finden Sie auf kremsmuenster2017.at

