Kosovare stahl 70-Jähriger Pkw und flüchtete mit 220 km/h

Vielleicht liegt es auch daran, das man ja unter blau schwarz viele Polizeibeamte eingespart hat.

An die Möglichkeit bei VErwaltung zu sparen, oder dort wo weit übertrieben amtsgehandelt wird, wenigsten einmal zu kontrollieren kommen die ja nicht.



Und was junge Wiener anbelangt die nachdem sie länger arbeitslos waren, mit Überzeugung FPÖ wählen und Mercedes oder BMW fahren fällt auf, das sich ihre Freunde mitunter aus bestimmten Ausländern zusammensetzen, deshalb auch nur gewisse Automarken.



Nur ein Denkanstoß an die Verwaltung: man sollte Executive nicht für Verwaltungsstreitigkeiten Lokalaugenscheine missbrauchen, wenn überhaupt nicht der leiseste Ansatz dazu besteht, damit immer die selben Beamten amtshandeln können. Es ist ja wirklich nicht leicht, die Abmessungen eines Hauses richtig zu erfassen und vielleicht dann doch noch einige Zentimeter zu entdecken, damit man wieder mit verfahrenen Verfahren weiterverfährt.



Es gilt die UV.



Polizei lieber a. Parkplätze!