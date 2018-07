Kopf-an-Kopf-Rennen beim OÖN-/Tips-Maturavoting

LINZ. Nur 59 Stimmen trennen derzeit die beiden bestplatzierten Maturaklassen beim OÖN-/Tips-Maturavoting. Bis Mittwoch um 12 Uhr ist noch Zeit, abzustimmen.

Nur 59 Stimmen trennen derzeit die beiden bestplatzierten Maturaklassen, die 5. BAKIP der Don Bosco Schulen Vöcklabruck und die 5BIB der HAK Linz, beim OÖN-/Tips-Maturavoting.

Mit nur 391 Stimmen Rückstand rangiert die Maturaklasse der 5AHIT HTBLA Traun auf Platz 3. Insgesamt wurden bereits über 76.000 Stimmen abgegeben!

Das Voting bleibt also bis zum Schluss spannend – bis morgen Mittwoch, 4. Juli 2018, 12:00 Uhr, ist die Stimmabgabe noch auf nachrichten.at/matura möglich.

Attraktive Preise für die Gewinner

Als Belohnung können sich die Siegerklassen über attraktive Preise freuen. Neben Freikarten für das Ahoi! The Full Hit Of Summer Festival am 11. Juli in Linz, wo unter anderem „The National“ und „CHVRCHES“ auf der Linzer Donaulände auftreten werden, gibt es unter anderem eine exklusive Lounge in der Linzer Sandburg für die gesamte Abschlussklasse zu gewinnen – Beachfood und Getränke natürlich inklusive.

Weitere Preise:

Lasertag All-You-Can-Play bei Lasertron Linz für insgesamt drei Abschlussklassen

Sommervorrat INSPIRITI für die ganze Klasse

Kino 360° im Hollywood Megaplex für die ganze Klasse

Mitmachen lohnt sich – nicht nur für die Matura- und Abschlussklassen, sondern auch für die Voting-Teilnehmer.

Auf tips.at verlosen wir unter allen Teilnehmern einen Opel Mokka X für eine Woche, zur Verfügung gestellt von Auto Günther.

Alle Infos zu den Preisen finden Sie hier

Mittwoch, 12:00 Uhr, wird das Voting beendet – wir sind gespannt, wer sich schlussendlich den Sieg holt!

