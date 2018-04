Kollision auf Kreuzung: Straßenbahn entgleist

LINZ. Eine Straßenbahn ist in Linz im Bereich der Haltestelle „Im Bäckerfeld“ mit einem Paketdienst-Wagen zusammengestoßen.

Zu der Kollision kam es Montagmittag in der Nähe des UnoShopping-Einkaufscenters: Eine aus Richtung Traun kommende Bim ist kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle „Im Bäckerfeld“ mit dem Lieferwagen zusammengestoßen. Der Lenker des Kleinbusses erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung erstversorgt und in ein Linzer Spital gebracht. Die 60 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Auch der Fahrer der Bim überstand den Zusammenstoß unbeschadet.

Video: Straßenbahn nach Unfall entgleist

Die Straßenbahn ist bei der Kollision aus den Schienen gesprungen. Die Betriebsfeuerwehr der Linz AG ist mit einem Spezialhubgerät im Einsatz, um die Garnitur in Millimeterarbeit wieder zurück auf Schiene zu heben. Die Arbeiten an der Unfallstelle werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Wie die Linz AG meldete, ist der Verkehr auf den Linien 3 und 4 zwischen Schloss Traun und Doblerholz noch bis ca. 16 Uhr eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema