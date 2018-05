Köstliches und Ungewöhnliches bei "Linz erblüht"

LINZ. Auch heute wird die Innenstadt mit ihrer grünen Flaniermeile Tausende Besucher anlocken.

Die Linzer Innenstadt steht auch heute ganz im Zeichen des Frühlings. Bild: Weihbold

Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Als gestern um 14 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz "Linz erblüht" eröffnet wurde, war Moderator Karl Ploberger in seinem Element. Flugs bot er von der Bühne aus den Besuchern einen ganz besonders außergewöhnlichen Appetit-Happen an: gegrillte Mehlwürmer, Heuschrecken oder sogenannte Buffalowürmer. Die Reaktion jener, die sich trauten, zuzugreifen: "Das schmeckt gut." Wie die gesamte Veranstaltung, die ganz im Zeichen der Natur steht und die auch heute wieder Tausende in die Linzer Innenstadt ziehen sollte.

Schon der Auftakt war ein Erfolg. "Schon um 10 Uhr zählten wir viele Besucher. Und so wie es aussieht, spielt auch das Wetter weiter mit", sagte Organisatorin Anita Mayer vom Linzer City Ring. Das Angebot ist verlockend. An 50 Ständen entlang der Landstraße und an weiteren Standorten in der Innenstadt ist der Frühling zu spüren. Vom großen Pflanzen- und Raritätenmarkt beim Lutherplatz über den Marktfrühling auf dem Hauptplatz und auf dem Südbahnhofmarkt bis hin zum gemeinsamen Frühlingsradeln reicht das abwechslungsreiche Programm. Einen besonderen Einblick gewährt der Linzer Bischofshof mit Sonderführungen in den privaten Bischofsgarten. Köstliches aus dem Genussland Oberösterreich darf natürlich auch nicht fehlen, 25 regionale Produzenten bieten Brot, Kräuter, Öle, Most und vieles mehr an. Auf dem Taubenmarkt hat außerdem das Bad Ausseer Narzissenfest eine Außenstelle errichtet. Ganz in der Nähe steht auch ein Stand des Biologiezentrums. Dort gibt es noch bis 18 Uhr eine Ausstellung unter dem Motto "Ghupft wia Gsprunga" – und auch die proteinreichen Happen wie die eingangs erwähnten Heuschrecken und Grillen. Die Nachfrage ist groß.

