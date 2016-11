Köstlicher Abend in Schuhbecks „teatro“ für OÖN-Leser

LINZ. Gelungener Auftakt für das zweimonatige Gastspiel des 70-köpfigen Künstler-, Küchen- und Verwöhn-Ensembles im Spiegelpalast der Linzer Theaterfabrik.

Bild: Volker Weihbold

Kein Tisch und kein Sessel blieben gestern im Spiegelpalast der Linzer Theaterfabrik unbelegt: Bereits der zweite Abend beim Gastspiel von Europas erfolgreichster Dinenrshow, Starkoch Alfons Schuhbecks „teatro“, war exklusiv für OÖN-Leser reserviert. Und diese waren dann vom neuen Programm „Herzstücke“ auch rundum begeistert. Diese vorzüglich komponierte Mischung aus Kulinarik, Magie und Unterhaltung kam beim Linzer Publikum bestens an.

„Wir waren total begeistert, es war einfach ein Wahnsinn“, sagte etwa die Vorchdorferin Sieglinde Ammer, Gewinnerin einer OÖN-Weihnachtsfeier bei Schuhbeck, die mit ihrer Familie angereist war, „das Essen war vorzüglich und Conferencier Daniello ist ohnehin unschlagbar. Der hat uns schon beim Aperitiv mit seinen Zaubertricks begeistert.“

Doch nicht nur der allgegenwärtige Frontman, der sich während der fast vierstündigen Show mit Georg Schießl als singendem Zeltdirektor immer wieder aufs Neue einen wortwitzigen Schlagabtausch lieferte, wusste zu überzeugen. Die „Singing Waiters“ unterhielten mit ihrem Streifzug durch die Musikgeschichte, Comedian Steve Rawlings ließ Gegenstände ebenso wie Witze durch den Spiegelpalast fliegen, Poledancer Davide Zongoli begeisterte ebenso wie die Akrobaten Sanyi & Gyula mit schier unglaublicher Kraft und durchtrainierten Muskelpaketen. Tosenden Applaus gab es auch für die durch die Luft wirbelnden Mekelle Brothers, die Verwandlungskünstler Vad & Lena oder all die anderen der insgesamt 27 Künstler, die diesen kulinarischen vorzüglichen Abend erst zur rundum perfekten Unterhaltung werden ließen.

Kein Wunder also, dass alleine im Vorjahr rund 12.500 Gäste in den Spiegelpalast gekommen waren. Ein Top-Wert, den Agenturchef Oliver Forster heuer noch einmal toppen möchten. Sollten die weiteren Abende bis 22. Jänner in Schuhbecks „teatro“ ähnlich fulminant verlaufen, dann wird ihm dies wohl auch gelingen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema