Kochen lernen im "Speisewagen" der Caritas

LINZ. Ein Ausbildungsprojekt für Menschen mit besonderen Bedürfnissen startete gestern die Caritas:

Ausbildung für Beeinträchtige Bild: (Caritas)

Koch Dieter Thalhammer bringt 40 jungen Menschen mit Beeinträchtigung im Alter von 15 bis 30 Jahren bei, wie man im mobilen Speisewagen aufkocht. "Wir stärken Menschen in ihren Fähigkeiten und unterstützen sie dabei, ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben in der Mitte der Gesellschaft zu führen", sagte Caritas-Direktor Franz Kehrer. Der Speisewagen steht jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 11.30 bis 13.30 Uhr am Linzer Domplatz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema