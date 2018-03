Knall in Pasching: Unbekannte sprengten Klo in die Luft

PASCHING. Wegen eines lauten Knalls und einem mit einer Gaspistole bewaffneten 32-Jährigen mussten am Donnerstagabend in Pasching bei Linz Cobra-Beamte ausrücken.

Cobraeinsatz in Pasching Bild: www.laumat.at

Ein lauter Knall und ein besorgter Anrainer, der daraufhin mit seiner Gaspistole auf die Straße ging, haben am Donnerstagabend in Pasching einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Mittlerweile steht die Ursache für den „Tuscher“ fest: In der Nähe war ein mobiles WC von Unbekannten in die Luft gesprengt worden.

Es war gegen 21.15 Uhr, als ein besorgter Anrainer aus Pasching wegen eines „lauten Knalls“ bei der Polizei Anzeige erstattete. Unmittelbar danach sah er seinen 32-jährigen Nachbarn, der mit einer Schusswaffe vor dem Haus stand.

Weil gegen den 32-Jährigen ein Waffenverbot besteht, wurde zusätzlich das Einsatzkommando Cobra zur Unterstützung angefordert. Die Beamten riefen den Tatverdächtigen gegen 22.30 Uhr an und forderten ihn auf, ins Freie zu kommen. Dies befolgte der Bewohner und stellte sich vor das Haus.

Als er über den Grund des Polizeieinsatzes informiert wurde, händigte der Mann freiwillig eine Gaspistole aus. Er gab an, ebenfalls einen Knall gehört zu haben und deshalb mit der Waffe zur Eigensicherung ins Freie gegangen sei.

Die Gaspistole wurde sichergestellt. Der 32-Jährige wird nach dem Waffengesetz angezeigt.

