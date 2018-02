Kepler-Uni berät Maturanten bei der Wahl ihres Studiums

LINZ. Kommende Woche finden die Tests von Montag bis Donnerstag statt – Online-Anmeldungen sind bis zum Vortag möglich.

Knapp 20.000 Studierende gibt es an der Kepler-Uni. Bild: Weihbold

Rund 300 Maturanten lassen sich pro Jahr vor der Entscheidung für ein Studienfach an der Johannes-Kepler-Universität beraten. Dass dies durchaus sinnvoll ist, sei wissenschaftlich bewiesen, sagt Alois Farthofer vom Studienwahlberatungsteam: "Die Abbruchquote im Studium wird durch die Tests um ein Drittel reduziert, die Studierenden sind zufriedener mit ihrem Fach und dadurch effizienter und erfolgreicher." Die Tests gibt es an der Kepler-Uni seit dem Jahr 1991, sie wurden bisher von 11.000 Maturanten durchgeführt.

Wie läuft die Beratung ab? Vorab müssen sich Interessierte online auf jku.at/studium/beratung registrieren. Dadurch erhalten sie einen Zugangscode. Danach ist die Online-Anmeldung, die etwa zehn Minuten dauert, zu absolvieren. Mit der Bestätigungs-E-Mail kommen die Maturanten dann zu den Tests an der Kepler-Uni, die im Hörsaal eins im Kepler-Gebäude stattfinden.

Erste Einschätzung

"Wir wollen den Maturanten eine erste Einschätzung geben, ob das gewünschte Fach für sie passt", sagt Farthofer. Die Tests werden im Vergleich zu den Ergebnissen der anderen Maturanten, auch aus früheren Jahren, ausgewertet. "Damit können die Kandidaten selbst erkennen, wie sie im Vergleich zu ihren Mitbewerbern liegen", sagt Farthofer.

Die Tests

Online-Anmeldung ist bis einen Tag vor den Studienberatungstests auf jku.at/studium/beratung möglich.

Die Tests finden in vier Studienfeldern statt: Rechtswissenschaften und Technische Wissenschaften (jeweils am 12.2. und 14.2.), Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie Naturwissenschaften (jeweils am 13.2. und 15.2.).

