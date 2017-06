Keine Alm für Aussteiger

Wer ein Alm-Öhi werden will, aber noch keiner ist, hat in Oberösterreich kaum Chancen. Es melden sich immer wieder Aussteiger, sagt das Land. Aber gute Almen werden nicht frei.

Beliebt bei Wanderern und Mountainbikern: Die Eisenauer Alm. Bild: (OÖN-Archiv)

“Bei uns melden sich immer wieder Aussteiger und Interessenten für Almen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen“, sagt Friedrich Jungk, Chef der Abteilung ländliche Neuordnung beim Land Oberösterreich und damit auch für Almen zuständig. „Doch gute Almen mit einer bewirtschafteten Hütte, die Umsatz bringt, sind vergeben und werden auch nicht frei“, assistiert Landes-Almexperte Hubert Ischlstöger.

Die Almfläche wird in Oberösterreich nicht weniger, sondern sogar mehr. In den vergangenen 15 Jahren kamen 250 Hektar Weideflächen hoch droben dazu. 440 Almen gibt es. Die 422 wichtigsten sind im brandneuen „ALMnach“ aufgelistet und beschrieben: 122 davon detailliert. „Die Almen sind nicht nur ein Agrar-Faktor. Ohne sie wäre unser Tourismus ein anderer“, sagt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger. Hubert Ischlstöger von der Abteilung ländliche Neuordnung des Landes Oberösterreich hat den Almanach 2017 erstellt. Er ist ab heute um 16,90 Euro im Handel erhältlich. Enthalten sind auch viele Wandertipps und „Perlen“, wie die neue, umgestaltete Ebenforstalm im Hintergebirge, die für Speis und Trank berühmt ist. Damit es den Wanderern und Almen weiter gut geht, fördern Land, Bund und EU. 400.000 Euro fließen pro Jahr in das Projekt oberösterreichische Almen. „Wir schauen darauf, dass neu errichtete Gebäude in die Landschaft passen. Das ist nicht in allen Bundesländern so“, sagt ischlstöger. Konkret heißt das, dass es bei keine Blech-, sondern Holzschindeldächer geben muss.

