Kein Rauchverbot: In Pram wird sogar im Turnsaal wieder gequalmt

PRAM. Bürgermeisterin Zauner (VP) ließ mit Jahresbeginn das Rauchen bei Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle verbieten, FPÖ und SPÖ hoben das Verbot wieder auf.

"Don’t Smoke": Das Volksbegehren der Ärztekammer für ein komplettes Rauchverbot in der Gastronomie läuft im Moment auf Rekordkurs. Doch in der 1700-Einwohner-Gemeinde Pram (Bezirk Grieskirchen) ticken die Uhren anders. Dort wurde Anfang Februar sogar das Rauchverbot in der gemeindeeigenen Mehrzweckhalle, die von der Neuen Mittelschule als Turnsaal verwendet wird, wieder aufgehoben.

Eigentlich wollte die Bürgermeisterin und bekennende Nichtraucherin Katharina Zauner (VP) etwas für die Gesundheit ihrer Gemeindebürger tun, als sie mit 1. Jänner 2018 das Rauchen untersagte. Seit Jahren war das Thema in der Gemeindepolitik in Pram (Bezirk Grieskirchen) ein heißes Eisen. Während die Schüler unter der Woche in der Halle turnten, finden dort an den Wochenenden rauschende Ballnächte von Vereinen und der Feuerwehr statt. Dass auf diesen Bällen im Turnsaal geraucht wird, war jahrzehntelang in Pram selbstverständlich.

Ein öffentliches Gebäude?

Bürgermeisterin Zauner informierte sich im Vorjahr beim Gemeindebund, ob sie den blauen Dunst verbieten kann. "Dort habe ich die Auskunft bekommen, dass es sich um ein öffentliches Gebäude handelt und somit das Rauchverbot gilt", sagt Zauner. Von dieser Rechtsmeinung bestärkt, erließ sie das Verbot. Am 5. Jänner wurde heuer im Turnsaal zum ersten Mal rauchfrei gefeiert. Für die Raucher gab es ein eigenes beheiztes Zelt vor der Tür. "Ich hatte den Eindruck, dass es für die meisten so besser war", sagt die Bürgermeisterin.

Doch im Hintergrund formierte sich da bereits Widerstand gegen das Rauchverbot. SP und FP, die zusammen über eine knappe Mehrheit im Gemeinderat verfügen, brachten einen Dringlichkeitsantrag ein und gestatteten so wieder das Rauchen in der Pramer Mehrzweckhalle. "Es geht nicht um Raucher oder Nichtraucher. Die Bürgermeisterin braucht für das Verbot die Mehrheit im Gemeinderat", sagt der Pramer FP-Obmann Markus Mayr.

"Gesetzeslage einhalten"

Doch ohne Beschluss bewege sich die Bürgermeisterin in Richtung "Amtsmissbrauch". Eine Anzeige habe er aber nicht erstattet, sagt Mayr. "Aber die Gesetzeslage muss eingehalten werden." Zauner sei vom Gemeindebund über die Rechtslage "falsch informiert" worden, sagt der FP-Obmann, der selbst Nichtraucher ist.

Ähnlich sieht es der SP-Mandatar Herbert Gadringer, laut Eigenangaben ebenfalls Nichtraucher. "2016 wurde im Gemeindevorstand vereinbart, dass bei Veranstaltungen in der Halle geraucht werden darf, bis am 1. Mai 2018 das generelle Rauchverbot gilt." (Die Bundesregierung hat allerdings angekündigt, dieses wieder wieder zu kippen, Anm.) Die Bürgermeisterin habe eigenmächtig gegen die Abmachung gehandelt.

"Feuerwehr braucht Einnahmen"

"Ich bin nicht gegen Rauchverbote, ich bin für Gerechtigkeit. Wenn schon ein Verbot, dann generell für alle. Die Feuerwehr braucht die Einnahmen", sagt der SP-Obmann. Das von seiner Partei unterstützte Nichtraucher-Volksbegehren will er nicht unterschreiben: "Ich bin für die Wahlfreiheit der Wirte."

Für Bürgermeisterin Zauner ist die Entscheidung von FP und SP in keinster Weise nachvollziehbar: "Wir sind eine gesunde Gemeinde, haben eine gesunde Schulküche. Es ist doch lächerlich dann das Rauchen im Turnsaal nicht zu verbieten."

