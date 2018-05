Katastrophale Zustände in Welser Jugendheim

WELS. Polizei stellte Heim für Schwererziehbare auf den Kopf und traf auf verwahrloste Jugendliche und überforderte Betreuer.

In dem Stadthaus in der Dr.-Koss-Straße stieß die Polizei bei einer Hausdurchsuchung auf haarsträubende Zustände. Bild: (fam)

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft kam es am Mittwochvormittag zur Hausdurchsuchung in einem Welser Jugendheim. Die Einrichtung wird vom Welser Unternehmen mopäd-GmbH geleitet, das in Oberösterreich mit rund 400 Klienten arbeitet, die meisten davon kommen aus schwierigen Verhältnissen.

Die Polizei stieß auf mehrere schlafende Jugendliche. Nach Auskunft der Beamten war die Mehrzahl der Burschen schulpflichtig. In den vermüllten Zimmern erschnüffelten Suchtgifthunde Drogenutensilien und Rückstände von Marihuana. "Es ist inakzeptabel, dass hier unter Aufsicht der Betreuer Drogen konsumiert werden und die Schulpflicht vernachlässigt wird", empörte sich gestern Jugendreferent Gerhard Kroiß (FPÖ).

Der Welser Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner, der die Razzia leitete, wundert sich über die Rolle der Betreuer: "Ich kenne niemanden, der unter solchen Umständen leben kann. Die Betreuer sind verantwortlich, dass die Jugendlichen in die Schule gehen und im Heim Sauberkeit herrscht."

Die Hausdurchsuchung wurde fällig, nachdem zwei Klienten nach Raubdelikten in U-Haft kamen. In ihren Einvernahmen gestanden diese, dass sie auch im Jugendheim Drogen konsumierten. Zudem berichten Nachbarn von anhaltender Lärmbelästigung. Zu Mitternacht hätten die zwischen 13 und 16 Jahre alten Burschen wiederholt von ihren Fenstern aus Verkehrstafeln mit Steinen beworfen. Tagsüber werde mit Mopeds im Garten gefahren. Die Welser Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger (FPÖ) droht den Betreibern Konsequenzen an: "Von einer Einrichtung, die den Sozialhilfeverband pro Kunde rund 6000 Euro monatlich kostet, darf erwartet werden, dass sie ihren Aufgaben gerecht wird."

Kritik an der Polizei

mopäd-Geschäftsführer Günther König beschreibt die Zustände in dem Jugendheim als weitaus weniger dramatisch: "Nach der Hausdurchsuchung der Polizei ist in den Zimmern vieles wahllos herumgelegen." Die Jugendlichen seien über das Vorgehen der Beamten echauffiert gewesen. Ebenso weist König das Gerücht zurück, dass die Jugendlichen mit Wissen der Betreuer in der Einrichtung Drogen konsumieren würden. Richtig sei, dass in der Wohngruppe neun Burschen mit komplexen Belastungen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. Werden verbotene Substanzen gefunden, gebe man Jugendlichen die Chance, diese im Beisein der Betreuer zu vernichten.

Nach Auskunft des Geschäftsführers steht das Heim unter Aufsicht der Kinder- und Jugendhilfe. In unangemeldeten Überprüfungen sei ihm eine kompetente und fachlich moderne wie anerkannte Arbeitsweise bestätigt worden.

Land leitet Prüfung ein: Das Büro von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) kündigte gestern eine genaue Überprüfung der Vorwürfe an. Drogenkonsum bei Jugendlichen dürfe nicht zum Verlust des Betreuungsplatzes führen. Es sei auch gesetzlich unzulässig, die Gewährung von Erziehungshilfen vom (eventuell auch strafbaren) Verhalten der betreuten Jugendlichen abhängig zu machen. Der Hinweis auf die Schulverweigerung sei schon mehrmals Thema von Besprechungen gewesen.

