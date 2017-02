Kastenwagen krachte auf A8 gegen Anpralldämpfer - 30-Jähriger tot

SATTLEDT. Ein Toter - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich Mittwochfrüh auf der A8 Innkreisautobahn bei Sattledt ereignet hat. Das Opfer lenkte einen mit Eiern voll beladenen Kleintransporter, der aus noch ungeklärter Ursache mit voller Wucht gegen einen Anpralldämpfer prallte.

Der Lenker des weißen Kastenwages war auf der Stelle tot. Bild: Matthias Lauber

Der 30-jährige Lenker aus Eferding, der ersten Angaben zufolge im Auftrag einer Eferdinger Firma unterwegs war, wurde bei dem Aufprall beim Knoten Voralpenkreuz derart in das Fahrzeug eingeklemmt, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb. "Der Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun", sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Sattledt, Gerald Lindinger nachrichten.at.

Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Sattledt, Gerald Lindinger (Foto: laumat.at)

Das Unglück passierte gegen 04:30 Uhr. Der Lenker fuhr mit dem Transporter der Marke Sprinter an der Abzweigung zur Westautobahn in Fahrtrichtung Graz bzw. Richtung A1 auf. Warum er dann in der 100er-Beschränkung "mit voller Wucht", wie Lindinger sagte, gegen die Vorrichtung krachte, war zunächst noch unklar. Durch den Aufprall seien sowohl das Betonfundament aus dem Boden als auch die Leitschiene aus der Verankerung gerissen worden. Das Armaturenbrett sowie der Motor brachen heraus und wurden auf die Fahrbahn geschleudert. Ein Großteil der Ladung, Eier, verteilte sich auf dem Asphalt. Die durch die Autobahnmeisterei durchgeführte Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

Der Kastenwagen kam etwa 24 Meter nach dem Aufprall teilweise auf den Leitschienen bzw. auf dem angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Die Fahrbahn war daher für den Verkehr weiterhin frei befahrbar, sagte Lindinger.

