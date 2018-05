Kabelbrand: Hotelgäste mussten Sauna verlassen

WINDISCHGARSTEN. Ein Kabelband zwang die Gäste eines Hotels, den Saunabereich zu verlassen.

Gegen 15 Uhr brach am Dienstag laut Polizei in einem Technikraum in einer Hotelanlage in Windischgarsten (Bezirk Kirchdorf) ein Kabelbrand aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten rund zehn Besucher den Saunabereich verlassen. Eine konkrete Gefahr bestand laut Exekutive aber nicht, auch andere Gäste kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Windischgarsten war mit 24 Mann im Einsatz. Ein Gutachter muss nun die Brandursache aufklären.

