KU Linz: Franz Gruber als Rektor wiedergewählt

LINZ. Der Rektor der Katholischen Privat Universität (KU) Linz, Franz Gruber, wurde vom Senat der KU Linz einstimmig für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren wieder gewählt.

Bild: privat

Der Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie steht seit 2014 an der Spitze der KU.

Eines seiner großen Vorhaben für das nächste Jahr ist die Errichtung eines Interuniversitären Zentrums für Ethik an den Linzer Universitäten. Es soll unter der Federführung der KU entstehen und sich mit ethischen Fragestellungen in Lehre und Forschung befassen. Außerdem soll ein gemeinsames Bachelorstudium "Kulturwissenschaft" die vier Universitäten auch in der Lehre enger verbinden.

