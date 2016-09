Junger Vater als Geburtshelfer auf einem Parkplatz

EBERSTALZELL. Dem kleinen Moritz konnte es am Dienstag offenbar nicht schnell genug gehen, das Licht der Welt zu erblicken.

Gegen zwei Uhr morgens setzten bei Mama Michaela E. in Gmunden die Wehen ein. Knapp eine Stunde später machte sich das Elternpaar mit dem Auto auf den Weg zum Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz. Solange wollte Moritz aber nicht mehr warten. Im Gemeindegebiet von Eberstalzell platzte die Fruchtblase. Papa Herbert E. fuhr den nähesten Parkplatz an und alarmierte den Notarzt. Dann ging alles sehr schnell: "Kaum waren wir stehengeblieben, war auch schon der ganze Moritz da", berichtet der Vater von der Geburt im Pkw. Woher wusste er, was zu tun war? "Ich glaube, jeder Mensch, würde in dieser Situation intuitiv das Richtige machen", sagt er. Als der Rettungswagen eintraf, lag Moritz bereits in den Armen seiner Mutter. Die Sanitäter brachten das junge Paar ins Klinikum nach Wels. Mutter und Kind sind wohlauf und dürfen bald heim nach Gmunden.

