Junger Mann schlief Drogenrausch in einem Rohbau aus

LINZ. Ein 20-Jähriger hat in einem Rohbau in Neufelden offenbar seinen Drogenrausch ausgeschlafen. Die Eigentümer weckten den jungen Mann.

Es war am 1. Mai gegen 9.30 Uhr, als die Eigentümer in ihrem Rohbau in Neufelden (Bezirk Urfahr Umgebung) einen dort schlafenden jungen Mann entdeckten. Sie weckten ihn, doch er schien in keinem guten gesundheitlichen Zustand zu sein und er machte auch keine Angaben zu seiner Person.

Die Rettung wurde daraufhin verständigt, daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung Stausee Neufelden. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und entdeckte den den 20-jährigen Waldinger völlug durchnässt im Bereich der Staumauer. Er gab zu, Marihuana geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte seine Aussage.

