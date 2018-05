Jugendbande ausgeforscht: Polizei klärt zahlreiche Straftaten

LEONDING. Im Zuge von umfangreichen Ermittlungen konnten mehrere Tatverdächtige ausgeforscht und zahlreiche Straftaten geklärt werden.

Ein 17-Jähriger aus Leonding, eine 18-jährige Obdachlose und ein 18-Jähriger aus Bachmanning werden beschuldigt, im Zeitraum von November 2017 bis 26. April 2018 gewerbsmäßige Diebstähle, Sachbeschädigungen, Urkundenunterdrückungen, unbefugten Gebrauch von Fahrzeugen und diverse Diebstähle durch Einbruch begangen zu haben.



Eine Jugendbande von mindestens zehn Personen, die meisten davon obdachlos und ohne Beschäftigung, hielt sich seit Februar 2018 in der Wohnung des 17-Jährigen in Leonding auf. Es wurden seither auch diverse Suchtmittel-Anzeigen, Sachbeschädigungen und Diebstähle von der Polizeiinspektion aufgenommen. Weitere drei Mitglieder der Jugendbande befinden sich mittlerweile in U-Haft.

Mehrere Delikte

Am 19. April verübten der 17-Jährige und der 18-Jährige einen Einbruch in eine Trafik in Leonding.

Am 23. April konnten am Pkw des 18-Jährigen Bachmanningers, der in Leonding abgestellt war, erneut gestohlene Kennzeichen sichergestellt werden. Im Zuge dessen wurden alle drei Beschuldigten zu diversen Delikten einvernommen. Alle drei waren geständig und wurden auf freiem Fuß angezeigt.



Am 25. April kam die obdachlose 18-Jährige erneut zur Polizei, um eine Anzeige wegen schwerer Nötigung gegen sie anzuzeigen. Im Zuge der weiteren Einvernahme gab sie erneute Delikte zu. So konnten auch sieben weitere Täter ausgeforscht werden.

Am 26. April konnten die 18-Jährige, der Leondinger und der Bursch aus Bachmanning wegen aufrechter Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen und in die Justizanstalt Linz überstellt werden.

Alle drei Beschuldigten sitzen seither in U-Haft.

Fast täglich Diebstähle

Am 4. Mai wurde eine Hausdurchsuchung erteilt – dabei konnten zwei Taschen voll mit Diebesgut in der Wohnung des 17-Jährigen sichergestellt werden. In dessen Wohnung wurden zwei weitere Verdächtige angetroffen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, die weitere Person wurde angezeigt.

Insgesamt konnten zahlreiche Diebstähle und Sachbeschädigungen sowie Fälle von Suchtmittelhandel im Mühlviertel und im Raum Linz geklärt werden.

Gegen die sieben weiteren Beschuldigten werden gesondert Anzeigen erstattet. Die Beschuldigten gaben an, fast täglich Diebstähle zu begehen.

