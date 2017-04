Jozo Lagetar: Der Bambi-Retter vor dem Bildschirm

Jozo Lagetar programmierte die Wildunfallvermeidungs-App „wuidi“

Jozo Lagetar, der Braunauer will mit der App „wuidi“ Leben retten. Bild: privat

Achtung, erhöhte Wildwechselgefahr! So mahnt „wuidi“ die Autofahrer zur Vorsicht. Wo sich Wild aufhält, haben die Jäger vor Ort vorab eingetragen. Das ist nur eine von vielen Funktionen der Wildunfallvermeidungs-App, die ein dreiköpfiges Team aus Bayern entwickelt hat. Programmiert hat sie ein Braunauer: Jozo Lagetar. Der 30-Jährige hat dort angesetzt, wo viele Programmierer vor ihm gescheitert sind, und Lösungen für die komplexen Aufgaben von „wuidi“ gefunden. Sie warnt, sie verbindet mit Ansprechpartnern und Jägern und hilft bei Versicherungsangelegenheiten nach Wildunfällen. „Wir wollen aber, dass das Ausnahmen bleiben. Wildunfälle sollen gar nicht erst vorkommen“, sagt der Braunauer. 10.000 bayerische Autofahrer warnt „wuidi“ schon, Gespräche, um auch österreichische Lenker vor Wildunfällen zu schützen und im Anlassfall zu unterstützen, laufen bereits. Denn ohne Hilfe von Jägerschaft und Politik funktioniert „wuidi“ nicht. In ganz Deutschland ist das Team schon unterwegs, um vor Zuständigen ihre App zu präsentieren. Im November 2016 hat Innenminister Joachim Hermann den offiziellen Startschuss für „wuidi“ flächendeckend in Bayern gegeben. Die App kann kostenlos auf das Smartphone heruntergeladen werden. „Natürlich sollen meine Landsleute auch wuidi benützen können“, sagt Jozo Lagetar, er ist schließlich selbst beruflich regelmäßig in seiner Heimat unterwegs und erlebt auch hier oft Gefahrenstellen.

Der Österreicher lebt mittlerweile in Sallach bei Straubing, er ist vor einigen Jahren der Liebe wegen nach Deutschland gezogen. Seine Programmier-Wurzeln hat der 30-Jährige in der HTL Braunau, die er mit einem makellosen Maturazeugnis abgeschlossen hat. Dann ging es an die Fachhochschule in Salzburg, wo er schließlich nach Abschluss auch Arbeit fand. Mittlerweile ist er selbstständiger Programmierer mit Kunden von beiden Seiten der Staatsgrenze. Wenn neben seiner Leidenschaft vor dem Computer noch Zeit bleibt, wird diese für eine weitere Leidenschaft genützt: Fußball.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema