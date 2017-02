Jogger durch Pkw verletzt - Fahndung nach Lenker

NEUHOFEN/KREMS. Beim Joggen ist am Freitagabend ein 21-Jähriger im Ortsteil Weißenbach in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) von einem Pkw zu Boden gestoßen worden. Der Lenker beging Fahrerflucht. Jetzt wird nach ihm gefahndet.

Der Jogger aus Weißenbach war kurz vor 20 Uhr entlang der Krems auf der Weißenbacher Straße von Haid kommend in Richtung Weißenbach unterwegs. Kurz vor Ortsbeginn wurde er von dem nachkommenden Pkw mit dem Außenspiegel erfasst. Ohne nach ihm zu sehen, fuhr der Lenker einfach weiter. Wie der 21-Jährige später angab, handelte es sich bei dem Pkw um einen grau-blauen Kleinwagen der Marke Daewoo. Der Jogger blieb am Straßenrand liegen.

Beim Pkw wurde der Außenspiegel abgerissen und blieb an der Unfallstelle liegen. Nachkommende Autofahrer verständigten die Rettung. Der 21-Jährige wurde ins Med Campus Linz gebracht. Eine eingeleitete lokale Fahndung nach dem fahrerflüchten Pkw in der Umgebung verlief vorerst erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise, bei Auffindung eines grau-blauen Daewoo mit fehlendem rechten Außenspiegel. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Neuhofen/Krems unter der Telefonnummer 059133/4039 erbeten.

