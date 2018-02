Jetzt wird es ernst: Volksbegehren für rauchfreie Gastronomie eingebracht

WIEN/LINZ. Ab 15. Februar sammelt die Initiative der Ärzte Unterstützungserklärungen.

Bild: APA

"Wenn das Rauchverbot verpflichtend wird, setze ich es gerne um", sagt Hari Duringer, Chef der Bar Exxtrablatt in Linz. Er war darauf eingestellt und wollte sein Lokal umgestalten, immerhin hätte ab Mai 2018 ein Rauchverbot in der Gastronomie gelten sollen.

Doch dann kündigte die Regierung an, das Gesetz zu kippen, und Duringer wagte nicht, vorzugreifen. "Es ist eine verzwickte Lage, weil viele meiner Stammgäste rauchen. Da bräuchte es eine klare Diktion von der Regierung."

Unter den Gastronomen, die ihre Lokale freiwillig rauchfrei führen, ist Andreas Hammerle, dessen Gasthof Zenz’n Stub’n in Schörfling ab dem 2. März, wie gestern berichtet, rauchfrei ist. Auch er hätte ein Gesetz begrüßt: "Bei einer gesetzlichen Regelung wäre alles klar gewesen." So aber liege die Verantwortung beim einzelnen Wirt, der sich entweder den Ärger der Raucher oder jenen der Nichtraucher zuziehe.

Innenminister entscheidet

Doch gestern wurde möglicherweise ein Schritt Richtung Rauchfreiheit getan, denn die Wiener Ärztekammer brachte das von ihr initiierte Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie beim Innenministerium ein. "Wir sind eines der letzten Länder in Europa, die so ein Rauchverbot nicht haben, und wir wissen, dass ein Rauchverbot zu einer unmittelbaren Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung führt", sagt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, der den Termin mit Paul Sevelda, dem Präsidenten der Österreichischen Krebshilfe, wahrnahm.

Innerhalb von zwei Wochen entscheidet Innenminister Herbert Kickl (FP), ob das Volksbegehren zugelassen wird. Falls ja, müssen die Initiatoren Unterstützungserklärungen sammeln, 8401 sind für eine Einleitung nötig. Abgeben kann man seine Unterschrift in jeder Gemeindebehörde.

Rauchverbote in der EU:

100.000 Unterschriften nötig

Offizieller Startschuss ist am 15. Februar. Die Initiatoren gehen davon aus, dass es gelingen wird, die Leute zu mobilisieren. Kommen genug Unterstützungserklärungen zusammen, setzt das Innenministerium einen Termin für die Eintragungswoche fest.

Wenn es gelingt, 100.000 Unterschriften zu sammeln, muss sich der Nationalrat mit dem Thema befassen. Er muss aber keinen entsprechenden Gesetzesentwurf beschließen. Davon, dass 100.000 Unterschriften erreicht werden, gilt als Minimalziel: Die Online-Petition "Don’t Smoke" haben schon mehr als 450.000 Menschen unterstützt – 100.000 binnen der ersten 24 Stunden. (wal/geg)

Erfolgs-Volksbegehren

Insgesamt 39 Volksbegehren hat es bislang in Österreich gegeben. Das sind die erfolgreichsten Volksbegehren. Am wenigsten Zustimmung erhielt mit 56.673 Stimmen das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien im Jahr 2013.

1. Gegen Bau des Konferenzzentrums in Wien (1982): 1.361.562 Stimmen

2. Gegen Gentechnik (1997): 1.225.790 Stimmen

3. Aufhebung Fristenlösung (1975): 895.665 Stimmen

4. Für 40-Stunden-Woche (1969): 889.659 Stimmen

5. Für ORF-Reform (1964): 832.353 Stimmen

