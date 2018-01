Jetzt übernimmt der Winter wieder das Kommando

LINZ. Ungewöhnlich milde Wetterphase geht Mitte der Woche zu Ende. Am Freitag bringt uns eine stabile Kaltfront den Winter zurück.

Wird ja auch Zeit: Noch ein paar Tage Geduld, dann kann man wieder im Bob über die Pisten sausen. Bild: Spitzbart

Jetzt heißt es für die Großen wieder, die Schneeschaufel bereithalten, und die Kleinen dürfen sich aufs Bobfahren freuen: Der Winter startet diese Woche einen neuen Anlauf. "Die Abkühlung kommt, und sie wird nachhaltig", sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl im OÖN-Gespräch.

Der Februar beginnt am Donnerstag winterlich. Und bleibt auch so – mindestens bis Ende der kommenden Woche. Möglich macht’s eine stabile Strömung aus Nordwesteuropa, die uns am 1. Februar erreichen wird.

Dabei schaut es am heutigen Montag noch nicht danach aus. Denn wie schon am Wochenende, hält die Zufuhr ungewöhnlich milder Luftmassen von den Britischen Inseln vorerst an. Die Schneefallgrenze liegt bei 2000 Metern, im Flachland klettert das Thermometer auf zwölf Grad. In den südlichen Landesteilen setzt sich schon am Vormittag die Sonne durch, im Donauraum und im Mühlviertel hält sich hingegen zäher Hochnebel.

Erst Föhn, dann Schnee

Dienstag früh zieht eine schwache Kaltfront durch, und in der Atmosphäre geht es phasenweise turbulent zu – vor allem im Donauraum sind Windspitzen bis 60 km/h zu erwarten. Bei Höchstwerten um 9 Grad kann es ab und zu unergiebig regnen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. Nur eine Episode, denn der Mittwoch bringt von Westen wieder mildere Luft, dazu Nebel im Flachland. "Im Bergland wird’s sogar leicht föhnig", sagt Riedl.

Am Donnerstag fängt es aber an – mit dem Comeback des Winters. Die Strömung dreht auf Nordwest, aus dichten Wolken kann es überall regnen. Und im Lauf des Tages gehen die Temperaturen zurück. "Dann setzt sich eine Kaltfront durch, bis zum Abend schneit es bis auf 600 Meter herab", sagt Riedl. 20 Zentimeter Neuschnee können zusammenkommen. Am Freitag übernimmt der Winter endgültig das Kommando – und lässt sich so schnell nicht mehr vertreiben.

Vorschau

Wankelmütig zeigen sich derzeit die Luftströmungen: „Einmal kommen sie von Nordwest, dann von Südwest“, sagt ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. Doch die Temperaturen bleiben noch auf hohem Niveau – bis sich am Donnerstag die Nordwestströmung durchsetzt und den Winter bringt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema