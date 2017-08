Jetzt gilt es: Noch wenige Tage läuft die OÖN-Wahl zum beliebtesten Gastgarten

LINZ. Bis kommenden Freitag kann online und per Stimmzettel noch gewählt werden.

Auch das Gasthaus Peterseil in Mauthausen liegt bei der OÖN-Gastgartenwahl derzeit im Spitzenfeld. Bild: lebe

Gewitter, Regenfälle, Windböen und kühle Temperaturen: Ende vergangener Woche machte das Wetter Besuche im Gastgarten nahezu unmöglich. Doch seit gestern geht es wieder aufwärts mit den Temperaturen, was gleichermaßen Wirte und Gäste freut. Mit der Rückkehr des Hochsommers füllen sich auch die zahlreichen Gast- und Schanigärten des Landes.

Dass es davon wahre Prachtexemplare gibt, zeigt sich auch heuer bei der beliebten Gastgartenwahl der OÖNachrichten. Mehr als 80 Gastronomen haben bereits die Chance genutzt, um ihren Garten kostenlos unter nachrichten.at/gastgartenwahl zu präsentieren. Dort können Gäste auch für ihren Favoriten abstimmen.

Mehr als 60.000 Stimmen wurden bei der heurigen Wahl bisher abgegeben. Gewählt werden kann sowohl online als auch mit Stimmzetteln, die bei vielen Wirten im ganzen Land aufliegen. Die Wahl geht mit heute in die entscheidende Phase. Bis kommenden Freitag, 18. August, kann noch abgestimmt werden. Anschließend wird eine Fachjury die zehn meistgewählten Gastgärten besuchen und bewerten, ehe der Sieger gekürt wird.

Knappes Rennen an der Spitze

Auf den vorderen Plätzen geht es sehr eng zu. Jede Stimme zählt und viele Betriebe haben noch die Chance auf einen Platz unter den ersten zehn.

In der derzeitigen Zwischenwertung hat die Stadlkirchner Hofstub’n die Spitzenposition inne. Nur ganz knapp dahinter belegt der Kirchenwirt Kirchberg in Thening (Bezirk Linz-Land) den zweiten Platz. "Der ganze Ort hilft uns, damit wir die Wahl gewinnen", sagt der Wirt Christoph Enengl. Auf den Tischen im idyllischen Gastgarten liegen außerdem immer Stimmzettel auf. Der Wirt in der Edt in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) komplettiert derzeit das Podium.

Positives Zwischenfazit

Die Wirte blicken der Entscheidung gespannt entgegen. Für den Sieger gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Mit der bisherigen Gastgarten-Saison sind sie durchaus zufrieden. Auch Wirte-Sprecher Thomas Mayr-Stockinger zieht ein positives Zwischenfazit: "Die heurige Gastgartensaison läuft bis jetzt wirklich sehr gut." Ein endgültiges Fazit lässt sich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht ziehen. Wenn das Schönwetter bis in den Herbst anhalte, sei jedenfalls ein leichtes Umsatzplus zu erwarten. (mef)

Bei der Wahl gewinnen

Zu gewinnen gibt es für Wirte und Gäste bei der OÖN-Gastgartenwahl je einen Wellness-Aufenthalt in einem Eurothermen-Resort, für Gäste werden zwei Gartenpartys verlost. Noch bis kommenden Freitag, 18. August, kann per Stimmzettel oder auf nachrichten.at/gastgartenwahl abgestimmt werden. Danach wird eine Jury aus den zehn beliebtesten Gastgärten den Gewinner küren.

