Jeder fünfte Schüler spricht im Alltag nicht Deutsch

LINZ. In einigen Gemeinden liegt der Anteil weit über 50 Prozent – Arabisch und Rumänisch sind beim Zuwachs ganz vorn.

Jedes fünfte Schulkind in Oberösterreich spricht im Alltag eine andere Sprache als Deutsch, das hat das Wiener Institut "Agenda Austria" basierend auf Zahlen der Statistik Austria (Stand 2016) berechnet.

Österreichweit gaben demnach rund 263.000 Schüler an, eine andere Umgangssprache als Deutsch zu sprechen.

Arabisch und Rumänisch

Im Jahresvergleich am stärksten angestiegen ist der Anteil der Schüler, die eine osteuropäische oder arabische Sprache sprechen . 14.400 Schüler sprechen Rumänisch (+1700), 8600 Kinder sprechen Ungarisch (+1200) und 7300 (+600) nutzen Polnisch als Umgangssprache. Die Zahl der Schüler mit einer arabischen Umgangssprache stieg um 2400 auf 11.200 an.

Im Bundesländervergleich ist der Anteil der Schüler, die nicht Deutsch als Umgangssprache verwenden, in Wien mit rund 51 Prozent mit Abstand am höchsten. Vorarlberg folgt mit rund 26 Prozent an zweiter Stelle. Oberösterreich folgt mit 20,6 Prozent hinter Salzburg (21,4 Prozent) an vierter Stelle. Kärnten ist mit 14,7 Prozent das statistische Schlusslicht. Nach Schultypen gerechnet ist der Anteil mit 33 Prozent an den Sonderschulen, gefolgt von Polytechnischen Schulen (32 Prozent) und Neuen Mittelschulen (30 Prozent) am höchsten.

Bis zu 59 Prozent Anteil

In Oberösterreich sind die Unterschiede zwischen den Gemeinden gewaltig. Den höchsten Anteil an Schülern, die im Alltag nicht Deutsch sprechen, verzeichnen die Statistiker überraschend in der kleinen Marktgemeinde St. Nikola an der Donau (Bez. Perg). Rund 59 Prozent der Volksschulkinder unterhalten sich nicht auf Deutsch.

Weniger überraschend ist, dass in vielen Gemeinden und Städten im Zentralraum an den Schulen weniger Deutsch gesprochen wird. In Traun liegt der Anteil bei 55 Prozent, in Ansfelden bei rund 54 Prozent und in Pasching bei exakt 52 Prozent.

"Sprachförderung sollte bereits in jungen Jahren ansetzen, denn die ersten Jahre sind die prägendsten: Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Kinder sich ausdrücken und ihre Umwelt verstehen können", sagt "Agenda Austria"-Ökonom Wolfgang Nagl.

Städte keine Spitzenreiter

Die größten oberösterreichischen Städte liegen nicht unter den prozentuellen Spitzenreitern.

In Linz sprechen von insgesamt 42.262 Schülern 11.905 im Alltag eine andere Sprache als Deutsch (28,17 Prozent). In Wels sind es rund 34 Prozent und Steyr etwa 22 Prozent.

In 38 oberösterreichischen Gemeinden sind die Deutsch sprechenden Schüler mit 100 Prozent Anteil übrigens noch unter sich.

