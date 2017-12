"Jede Vogel-Beobachtung hilft uns"

WIEN. Von 5. bis 7. Jänner werden in Österreich Vögel in Gärten, Parks und auf Balkonen gezählt.

Im Vorjahr landete der Feldsperling auf Platz eins. Bild: Hannah Assil

Welche Vögel sind in Österreichs Gärten unterwegs? Steigt ihre Zahl? Kommen neue Vogelarten hinzu? Fragen wie diese versuchen die Experten der Vogelschutzorganisation BirdLife mit der Aktion "Stunde der Wintervögel" zu beantworten.

Worum geht’s? Freiwillige, egal ob Laien oder Experten, werden gebeten, sich zwischen 5. und 7. Jänner zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Stunde lang Zeit zu nehmen. In dieser Zeit wird die höchste Anzahl von gleichzeitig anwesenden Tieren einer Vogelart notiert. Im Fokus stehen leicht erkennbare Wintervögel im menschlichen Siedlungsbereich, in Gärten, Parks oder auf Balkonen.

Gemeldet werden die Ergebnisse mit einem Folder, der entweder per Post (Museumsplatz 1/10/8, 1070 Wien), per Fax (Tel. 01 / 523 46 51-50) oder via Internet (birdlife.at) abgeschickt wird. Dort gibt es auch Informationen zum Bestimmen der Vogelarten. Einsendeschluss ist der 13. Jänner 2018.

8800 Freiwillige zählten 2017

Durchgeführt wird die Wintervögel-Zählung seit 2010. Auf Feldern und Äckern sei in den vergangenen 20 Jahren jeder dritte Vogel verschwunden, sagt Gábor Wichmann, Geschäftsführer von BirdLife Österreich. "Mit der Wintervogelzählung wollen wir erfahren, wie es in unseren Gärten aussieht. Jede Beobachtung hilft uns."

Im Jänner 2017 nahmen 8800 Hobby-Ornithologen teil. Damals landete der Feldsperling auf Platz eins, gefolgt von Kohlmeise und Haussperling.

