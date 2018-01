Jagdhütte in Molln in Vollbrand: Acht Feuerwehren im Großeinsatz

MOLLN. Acht Feuerwehren waren in der Nacht auf Mittwoch im Großeinsatz, um den Brand einer Jagdhütte in Molln (Bezirk Kirchdorf) zu löschen. Entdeckt hatte den Brand ein aufmerksamer Nachbar, der das Knistern des Feuers gehört hatte.

Acht Feuerwehren im Großeinsatz Bild: laumat

Schon bei der Anfahrt am Dienstag gegen 23.45 Uhr sahen die Feuerwehrleute das Holzhaus lichterloh brennen. Doch die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Denn um den Brand löschen zu können, mussten die Einsatzkräfte eine Wasserleitung über einen Kilometer zum nächsten Löschwasserbehälter legen. „Zu Beginn mussten wir mit Wasser aus unseren Tankwägen löschen“, sagt Einsatzleiter Robert Mayrhofer von der Feuerwehr Molln.

Danach hatten die rund 100 Helfer aus acht Feuerwehren den Brand rasch unter Kontrolle. Sie öffneten das Dach, um das Feuer effektiv zu bekämpfen. „Um 2.20 Uhr war der Brand gelöscht“, sagt der Feuerwehr-Kommandant. Doch die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig: „Da das Haus komplett aus Holz gebaut ist, fanden wir in den Zwischenwänden immer wieder Glutnester.“ Durch den Brand wurden die Fassade und der Dachstuhl zerstört: „Den Rest konnten wir retten.“ In den Morgenstunden war noch die Besatzung eines Löschfahrzeuges an der Einsatzstelle, um Brandwache zu halten.

Bemerkt hatte das Feuer ein aufmerksamer Nachbar, der von seinem Haus aus direkt auf die Jagdhütte sieht. „Er hat ein Knistern gehört und dann die Flammen gesehen“, sagt Mayrhofer. Der Mann verständigte sofort die Feuerwehr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema