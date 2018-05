Ist die Mathematik-Zentralmatura zu schwierig?

WIEN/LINZ. Mathematik-Professor Gurtner erklärt, warum die Ergebnisse laut ersten Prognosen heuer schlechter ausfallen dürften.

Schwierige Mathe-Matura: Viel Kritik gibt es am starren Benotungssystem und den langen Textangaben. Bild: Hörmandinger

"Ich habe mir schon beim ersten Durchlesen der Mathematik-Matura gedacht, dass es heuer mehr Nicht genügend geben könnte", sagt Gottfried Gurtner.

Er ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft für AHS-Mathematiklehrer in Oberösterreich. "Mein erster Eindruck war: Heuer gibt es eine Spur mehr zum Denken." Er meint damit Beispiele, deren Systematik den Schülern nicht besonders vertraut ist. "Das ist vor allem für schwächere Schüler ein Problem."

"Gemeine Beispiele"

Diese Vorahnung wird, wie berichtet, von den ersten bundesweiten Prognosen des Bildungsministeriums bestätigt. Nach Auswertung von zehn bis 15 Prozent der Arbeiten sind jeweils 18 Prozent der Kandidaten durchgefallen. Diese Ergebnisse liegen bei den AHS zwischen 2016 und 2017. Bei den BHS sind es aber doppelt so viele Nicht genügend wie in den Vorjahren. Vor allem an den Handelsakademien und den HLWs soll die Matura schlecht ausgefallen sein.

Auch die Schüler sprechen von einer Matura, die schwieriger als in den vergangenen Jahren war: "Es gab schon gemeine Beispiele", sagt Magdalena Stefely, Landesschulsprecherin für die BHS.

Gottfried Gurtner, Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Mathe-Professoren

Doch warum wird gerade Mathematik Jahr für Jahr für viele zur Zitterpartie? Viel Kritik gibt es am strengen Bewertungsschema: Bei vielen Aufgaben können die Lehrer nur richtig oder falsch bewerten, Punkte für den richtigen Lösungsweg gibt es oft nicht. "Das fällt besonders bei Aufgaben mit mehreren Lösungsschritten ins Gewicht, wenn Schüler keinen Punkt erhalten, obwohl sie zwei Drittel richtig haben", sagt Gurtner. Doch die Lehrer hätten auch Freiheiten: "Es geht um das Gesamtbild der Matura."

Auch Jutta Tengler-Kropf, Präsidentin der Elternvereine an höheren Schulen, kritisiert das starre Notenschema: "Die Lehrer sollten mehr Freiheiten bei der Beurteilung haben, sie kennen die Schüler am besten."

Ein weiterer Kritikpunkt sind die langen Textangaben, die der Bundeselternverband gar "Texträtsel" nennt. "Ein Maturant sollte in der Lage sein, auch längere Texte zu erfassen", verteidigt Gurtner. Die Idee sei, die Mathematik in lebenspraktische Beispiele zu verpacken. "Aber das darf nicht ausarten."

Franz Natschläger, Chef der Arbeitsgemeinschaft der Mathematiklehrer an HAKs, will die Ergebnisse vorab nicht kommentieren. Nur so viel: Die Aufgaben würden von Teams zusammengestellt und seien vielfach getestet: "Sie erleichtern den Maturanten den Umstieg auf Hochschulen und Unis."

Die Mathematik-Matura:

43.000 Kandidaten traten heuer österreichweit zur Zentralmatura in Mathematik an: Je 19.000 Maturanten in den Gymnasien und Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) und 5000 bei der Berufsreifeprüfung.

2015 startete die Zentralmatura in den Gymnasien, ein Jahr später an den BHS. Eines ist im Vergleich zu früher gleich geblieben: Die meisten Fünfer gibt es in Mathematik.

In den Gymnasien besteht die Prüfung aus zwei Teilen: Im Teil A werden Grundfertigkeiten abgefragt, im Teil B wird das selbständige Anwenden des Wissens geprüft. Für ein Genügend müssen zwei Drittel des ersten Teiles richtig sein.

In den BHS ist der erste Teil für alle Schultypen (etwa HTLs, Handelsakademien oder Humanberufliche Schulen) gleich, den zweiten gibt es in verschiedenen Varianten.

Hätten Sie's geschafft? Die Aufgaben und Lösungen der Mathematik-Matura (AHS) zum Download:

Aufgaben Teil 1

Lösungen Teil 1

Aufgaben Teil 2

Lösungen Teil 2

Pro und Contra:

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Video: Aufregung um die Zentralmatura:

>>> Lesen Sie zu dem Thema auch: "Die Prüfungsformate sind das Problem" – Ein Gastkommentar von Christian Schacherreiter, Lehrbeauftragter für Literaturwissenschaft an der PH der Diözese Linz und Kulturkritiker.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema