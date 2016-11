"Integration ist Herausforderung für ein Jahrzehnt"

LINZ. 13.400 Asylwerber leben derzeit in Oberösterreich – um knapp 3000 mehr als noch vor einem Jahr. Politiker, Polizei und Experten diskutierten beim gestrigen Oberösterreich-Gespräch von OÖN und ORF, welche Faktoren für eine gelungene Integration wichtig sind.

Diskussion in Linz Bild: (Volker Weihbold)

Die Unterbringung der Asylwerber sei vorerst gelungen, sagte Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne): "Wir erfüllen die Quote derzeit zu 100 Prozent." Jetzt gehe es an die Integration dieser Menschen: "Das ist kein Klax, das ist eine Herausforderung für ein Jahrzehnt." Sicherheitslandesrat Elmar Podgorschek (FP) stimmte zu, dass die Integration ein wichtiger Schritt sei: "Sonst haben wir ein Gefährdungspotenzial für Parallelgesellschaften." Denn Werte wie Frauenbild oder die Vorstellung vom täglichen Zusammenleben würden zwischen Migranten und Einheimischen oft sehr weit auseinanderklaffen. Auch sei die Diskussion über die Fluchtwelle des Vorjahres nicht offen geführt worden: "Es gab viele Trittbrettfahrer unter den Flüchtlingen, die aus wirtschaftlichen Gründe kamen."

Psychiaterin Adelheid Kastner, die selbst einen 17-jährigen Flüchtling aus Afrika betreut, warnte davor, extreme Positionen einzunehmen: "Das ist das einfachste Mittel, um einen Konflikt eskalieren zu lassen." Gleichzeitig wies sie aber auch darauf hin, dass es Flüchtlinge gebe, die nicht integrierbar seien oder sich nicht integrieren wollen: "Da braucht es ein Konzept, wir wir damit umgehen."

Dem pflichtete Islam-Experte Efgani Dönmez bei: "Wir müssen uns von dem Anspruch verabschieden, dass alle integrierbar sind. Es gibt Gruppierungen und Netzwerke, die unserem Wertesystem diametral entgegenstehen. Wenn wir hier eine Lücke entstehen lassen, werden noch mehr Menschen von ihnen angeworben. Hier muss man der Politik Mittel in die Hand geben, um gegen diese Gruppen vorzugehen."

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl wies in der von den beiden Chefredakteuren Johannes Jetschgo (ORF OÖ) und Gerald Mandlbauer (OÖN) moderierten Diskussion darauf hin, dass in der ersten Hälfte des heurigen Jahres die Kriminalitätsrate in Oberösterreich um zehn Prozent gestiegen sei, was er auch auf die Flüchtlingswelle zurückführte. "Vor allem im Bereich der Suchtmittelkriminalität und und der Gewalt gab es mehr Delikte." Die Gewaltdelikte, etwa Raufereien oder Messerstechereien, beschränkten sich vor allem auf das eigene Milieu. Die Eigentumsdelikte seien dagegen um 40 Prozent gesunken.

Caritas-Präsident Franz Kehrer wies darauf hin, dass Flüchtlinge Hilfe bräuchten, unser Wertesystem kennenzulernen: "Da braucht es Zeit und Dialog." Integration müsse gelingen, sagt er. Denn: "Was wäre die Alternative?"

