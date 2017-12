Innviertler soll seine Stieftochter mehrfach sexuell missbraucht haben

INNVIERTEL. Auch an Freundinnen des Mädchens dürfte sich der 37-Jährige vergangen haben.

Es sind äußerst schwere Vorwürfe, welche die Staatsanwaltschaft Ried gegen einen 37-jährigen Innviertler erhebt. Laut Anklage soll der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, vom Frühjahr 2016 bis November 2017 immer wieder mit seiner 2005 geborenen unmündigen Stieftochter den Beischlaf vollzogen haben. "Wir gehen davon aus, dass es im Schnitt in einem Abstand von zwei Wochen zum schweren sexuellen Missbrauch gekommen ist", sagt Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten.

Laut Anklage soll sich der Mann, der in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft sitzt, auch an Freundinnen seiner Stieftochter vergangen haben. Die Mädchen dürften zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Übergriffe erst zwischen acht und elf Jahre alt gewesen sein. In wiederholten Angriffen habe der Inhaftierte die Mädchen unsittlich, unter anderem im Schambereich, berührt.

Außerdem soll der 37-Jährige am 12. November 2017 seine Ehefrau gewürgt haben und sie mit den Worten "ich bringe dich um, wenn du mir das Geld nicht gibst" bedroht haben. Dabei sei es, so Ebner, um einen Bargeldbetrag in der Höhe von rund 30 Euro gegangen.

Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft Ried hat mittlerweile Anklage wegen des Verbrechens des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und Nötigung erhoben. Der Prozess gegen den bisher unbescholtenen Innviertler soll im Februar vor einem Schöffengericht über die Bühne gehen.

"Der Angeklagte hat sich umfassend geständig verantwortet." Allerdings fehle ihm bisher jegliches Unrechtsbewusstsein, sagt Ebner auf OÖN-Anfrage. Der Beschuldigte sei bisher auch nicht der Ansicht, dass er wegen der mutmaßlichen Taten eine Therapie benötige, so der Sprecher der Rieder Staatsanwaltschaft. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann zwischen einem und zehn Jahre Gefängnisstrafe.

