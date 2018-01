Innviertler Polizei schnappte Kunsträuber in Flixbus

DIETRICHSHOFEN. Vier Ölgemälde und ein altes Silberbesteck im Wert von 62.100 Euro konnten Polizisten am Sonntag in einem Flixbus in Dietrichshofen sicherstellen. Der Täter hatte ein Aufenthaltsverbot in Österreich.

Bild: Picasa

Es war eine Routinekontrolle, die einem 27-jährigen Kunsträuber vergangenen Sonntag zum Verhängnis wurde. Er wollte mit der Billiglinie "Flixbus" von den Niederlanden nach Rumänien einreisen. Dabei hielt der Bus auch auf einem Parkplatz in Dietrichshofen, Bezirk Schärding. Als dort die Polizei auftauchte, wurde dem 27-Jährigen bereits angst und bang. Der Mann hatte ein Aufenthaltsverbot, war wegen mehreren Eigentumsdelikten in einem österreichischen Gefängnis gesessen. Er wurde vorzeitig entlassen- mit der Auflage das Bundesgebiet zu verlassen.Weil er dagegen verstoßen hatte, lebte die bedingt nachgesehene Strafe wieder auf.

Als die Polizei schließlich sein Gepäck sehen wollte, flog eine weitere Straftat auf. In seinen Koffern war keine Kleidung, er hatte vier alte Ölgemälde fein säuberlich verpackt. Auch ein altes Silberbesteck hatte der Mann nach Rumänien schmuggeln wollen. Der 27-Jährige hatte bei einem Kunstsammler in Nijmegen in den Niederlanden zugeschlagen. Der Wert der Gegenstände: 62.100 Euro.

Der 27-Jährige gestand den Diebstahl. Er wurde in die Justizanstalt Ried/ im Innkreis eingeliefert.

