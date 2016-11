Innviertler Pensionistin beraubt: Polizei sucht Zeugen

MATTIGHOFEN. Unbekannte haben einer älteren Dame während des Einkaufs die Brieftasche geraubt und wenig später mehrere Hundert Euro bei einem Bankomaten abgehoben.

Bild: polizei oberösterreich

Zu dem Vorfall kam es bereits am 15. September in einem Supermarkt in Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn). Gegen 9 Uhr stahlen die Unbekannten die Brieftasche der 77-Jährigen aus Munderfing. Sie hatte die Börse in einen Korb, der wiederum in ihrem Einkaufswagen abgestellt war, gelegt. Während einer der Männer die Dame mit einer Frage ablenkte, entwendete der zweite unbemerkt die Geldtasche.

Bereits wenige Minuten später führten die beiden Männer bei einer Bankfiliale am Stadtplatz in Mattighofen die erste Behebung durch. Das Duo hob bei dem Bankomat noch zwei weitere Male Geld ab. Die Schadenssumme beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro.

Nun veröffentlichte die Polizei Bilder aus der Überwachungskamera und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Mattighofen unter der Telefonnummer 059133 – 4207.

Tipps gegen Taschen- bzw. Geldbörsendiebstähle:

Tragen Sie nur so viel Bargeld bei sich, wie sie unbedingt brauchen – denken sie an die bargeldlose Bezahlung

Geldbörse am sichersten in einer Innentasche verstauen, nicht in der Gesäßtasche

Achten Sie darauf, dass die Handtasche immer geschlossen ist

Achten Sie beim Bezahlen darauf, dass Ihnen niemand in die Geldbörse sieht

Den Code für die Bankomatkarte nicht in der Geldbörse aufbewahren

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema