Innviertler (41) bei Forstarbeiten schwer verletzt

KIRCHBERG BEI MATTIGHOFEN. Bei Aufräumarbeiten nach Sturm "Burglind" ist ein 41-jähriger Innviertler am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Ein schwerer Forstunfall hat sich heute gegen 16.15 Uhr in Obermaisling, einem Ortsteil von Kirchberg bei Mattighofen (Bez. Braunau), ereignet: Eine Windböe hatte während des Durchzugs der Sturmtiefs "Burglind" einen Waldbaum in der Mitte des Stammes geknickt.

Ein 41-jähriger Landwirt wollte das Bruchstück mit einer Motorsäge vom Stamm entfernen. Über eine Frontladeschaufel erreichte er die Stelle. Als er die Motorsäge in Gang setzte, schnellte der abgebrochene Bereich des Stammes plötzlich zurück und traf ihn am Kopf.

Sein Vater, der ihn bei der Arbeit unterstützen wollte, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte 41-Jährige mit dem Rettungshubschrauber zum UKH Salzburg gebracht.

Sturm "Burglind" ist am Mittwoch mit Sturmspitzen von 90 km/h im Flachland und mehr als 130 km/h in den Bergen über Oberösterreich gefegt. Die Feuerwehren hatten einige kleinere Einsätze wegen Sturmschäden zu absolvieren, insgesamt hielten sich die Schäden in Oberösterreich aber in Grenzen – mehr dazu lesen Sie hier.

