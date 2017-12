Indien für ein Jahr: Als Freiwillige im Kinderheim

Fünf junge Oberösterreicher helfen ein Jahr lang in Einrichtungen von "Jugend Eine Welt" in Indien.

Die Gaflenzerin Helene Weißensteiner malt mit Kindern Henna-Muster auf die Hände. Bild: privat

BANGALORE/ HYDERABAD/ VIJAYAWADA. Als Bettina Riedl-Strasser die achtjährige Lakshmi fragte, ob sie in den Schulferien ihre Familie besuche, antwortete das Mädchen: "Ich hab‘ nur eine Schwester, und das bist du." Lakshmi, stellte sich heraus, ist Waise.

Das ist einer jener Momente, an die sich Bettina Riedl-Strasser immer erinnern wird, wenn sie an ihre Zeit in Indien denkt.

Die 20-Jährige aus Niederthalheim ist eine von fünf jungen Oberösterreichern, die derzeit ein Volontariat in einer Einrichtung von "Jugend Eine Welt – Salesianer Don Boscos in Indien" absolvieren, ein Land, in dem ein Fünftel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt und es vorsichtigen Schätzungen zufolge 20 Millionen Straßenkinder gibt.

"Kinder sind überall gleich"

Riedl-Strasser ist in einer Überbrückungsschule in der Stadt Vijayawada tätig, wo Waisen, Straßenkinder und Kinder aus benachteiligten Familien Schulbildung erhalten. Die Zeit in Indien hat die Kindergartenpädagogin in ihrer Berufswahl noch bestärkt. "Kinder lieben Reime und Spiele und lassen sich durch Bewegung motivieren", sagt sie. "Kinder sind überall gleich, ob in Indien oder Österreich."

Jonas Holl (19) aus Schwanenstadt und Michael Glechner (20) aus Hohenzell arbeiten in sogenannten Shelters, Erstaufnahmezentren für Kinder, die auf der Straße aufgegriffen werden oder von zuhause weggelaufen sind. "Mit manchen Kindern muss man sich plagen", sagt Michael Glechner, der in Bangalore tätig ist. "Aber wenn sie den Shelter verlassen, geben sie einem zu verstehen, dass sie die Zeit hier geschätzt haben, und das ist jedes Mal schön."

Jonas Holl, der in Vijayawada arbeitet, hat sich bewusst für ein unbequemes Volontariat entschieden. "Natürlich bin ich hergekommen, um in dem Projekt mitzuarbeiten und Spaß zu haben", sagt er. "Aber ein genauso wichtiger Grund war, mir bewusst zu werden, dass nicht die ganze Welt so funktioniert, wie man sich das vielleicht in Europa und in Österreich vorstellt."

Eine neue Welt haben auch Helene Weißensteiner (22) aus Gaflenz und Magdalena Haider (19) aus Linz kennengelernt. Beide arbeiten in Heimen für Buben, sie unterrichten dort und spielen mit den Kindern.

Haiders Aufenthalt in der Millionenstadt Bangalore hat sogar ihre Zukunftspläne stark beeinflusst: "Ich möchte mit Kindern arbeiten, da ich meine Tätigkeit hier sehr genieße."

Fest im Kerzenschein

Weißensteiner ist in Hyderabad tätig. Sie erzählt vom Gestank von Müll und vom Duft frischer Früchte, von Kühen, die mitten auf der Straße liegen, dass Züge oft zwei Stunden zu spät kommen, von der Herzlichkeit der Menschen – und von ungewöhnlichen Erfahrungen.

"Ich erinnere mich an einen Abend, an dem wir Sponsorenbesuch aus Spanien bekommen haben. Wegen des Monsuns regnete es in Strömen, der Strom fiel wieder einmal für Stunden aus, wir saßen im Dunkeln." Also wurden Kerzen aufgestellt, gemeinsam vertrieben sie sich die Zeit mit Singen und Tanzen. "Ab diesem Moment", sagt Helene Weißensteiner mit Nachdruck, "habe ich mich in Indien zuhause gefühlt."

