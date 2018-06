"In 39 Jahren als Erdbeerbauer war es nie so schlimm"

LINZ. Die Erdbeeren leiden unter der Hitze und die Landwirte leiden mit ihren Früchten

Erdbeerbauern beklagen fehlende Erntehelfer. Bild: APA/EPA/ARMIN WEIGEL

Im April war die Welt im Erdbeerland noch in Ordnung. "Die Felder waren ein Blütenmeer", sagt Landwirt Georg Huber aus Kronstorf. Seit 39 Jahren steht sein Betrieb ganz im Zeichen der Erdbeeren. Das sonnenreiche Frühjahr schenkte den Pflanzen Kraft, die ihnen nun angesichts der anhaltenden Trockenheit der vergangenen Wochen aber ausgegangen ist. "Die Erdbeeren leiden extrem unter der Hitze", sagt Huber. Auf rund drei Hektar baut er die süßen Früchte an. Die wenigen Erdbeeren, die jetzt noch auf den Feldern stehen, sind klein. Die Mehrzahl der Beeren ist durch die Trockenheit inzwischen verdorrt.

Bereits seit 2014 geht der Ertrag der Erdbeerenbauern kontinuierlich zurück, sagt Obmann Wilhelm Hoffelner. Aber, dass es heuer so schlimm kommen wird, damit habe er nicht gerechnet. "Ich bin überzeugt, dass einige Kollegen den Erdbeeranbau nach diesem Jahr aufgeben werden", sagt er. Schuld an der prekären Lage sei der Klimawandel: "Wir spüren die Veränderung sehr stark. Ich hätte mir aber nicht gedacht, dass es so schnell passieren wird." Auch von der Politik fühlt sich Hoffelner im Stich gelassen: "Wir hätten in dieser schwierigen Zeit dringend mehr Erntehelfer aus Drittstaaten gebraucht. Dafür gibt es beim Sozialministerium fixe Kontingente für Nicht-EU-Bürger. Aber unsere Bitten wurden einfach ignoriert."

In der Landwirtschaftskammer weiß man um die Probleme der Landwirte bescheid: "Die Trockenheit macht speziell auf den nicht bewässerten Flächen große Probleme. Die Erträge sind sicher deutlich reduziert. Es trifft insbesondere auch Selbstpflückbetriebe, weil bei so heißen Temperaturen die Leute nicht mehr gerne Erdbeeren pflücken", sagt Christian Krumphuber, Leiter der Abteilung Pflanzenproduktion der Landwirtschaftskammer.

Wie fatal die Lage ist, zeigt ein Blick auf die erwarteten Erträge. "Es ist ein Einbruch von mindestens 50, bei manchen Betrieben wohl sogar bis zu 70 Prozent", sagt Hoffelner. "Da muss man nicht herumreden: Das ist für uns existenzbedrohend."

Nur jene Erdbeerbauern, die in teure Bewässerungsanlagen investieren, werden in Oberösterreich eine Zukunft haben, ist Hoffelner überzeugt. Jedoch "viel zu oft werden uns diese Anlagen nicht bewilligt", kritisiert er.

Zumindest Familie Huber in Kronstorf will trotz der großen Einbrüche im heurigen Jahr mit den Erdbeeren weitermachen: "Wir sind nicht die Art von Menschen, die sich so schnell entmutigen lässt", sagt Junior-Chef Stefan Huber.

Waldbrand und Wetter

Brandgefahr: Aufregung löste am Sonntagabend ein Waldbrand im Linzer Stadtteil St. Margarethen aus, der bis nach Puchenau zu sehen war. Die extreme Trockenheit hat dazu beigetragen, dass sich der Waldbrand rasch auf ein Gebiet von 1000 Quadratmeter ausbreiten konnte.

Notverordnung: Sieben der 18 Bezirke in Oberösterreich haben wegen der anhaltenden Dürre eine Verordnung in Kraft gesetzt: Im gesamten Mühl- und Innviertel ist das Feuermachen und Rauchen im Wald bei Strafen von bis zu 7270 Euro oder vier Wochen Haft verboten. Linz-Stadt und -Land berieten, ebenfalls die Verordnung zu erlassen. Die Bezirke Grieskirchen und Eferding beobachten die Situation.

Brandverhütung: Bereits eine sorglos weggeworfene Zigarette könne derzeit einen Waldbrand auslösen, sagt Manfred Hübsch von der Brandverhütungsstelle in Linz. Er rät dazu, jedes Risiko zu vermeiden: „Auf ein Lagerfeuer oder ein Feuerwerk zum Geburtstag sollte man derzeit besser verzichten. Selbst beim Grillen zu Hause muss auf die Asche gut achtgegeben werden. Diesel-Autos sollten nicht im hohen Gras geparkt werden, weil die heißen Partikelfilter einen Wiesenbrand auslösen können.“

Wetter: Heute und morgen wird es wieder sonnig und sommerlich warm mit Höchstwerten von 29 bzw. 30 Grad. Heftige Gewitter können morgen Nachmittag zuerst im Gebirge und Mühlviertel, später auch im Flachland niedergehen. Am Donnerstag bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein, Quellwolken und Gewittern, die am Nachmittag heftig ausfallen können. Am Freitag wird das Wetter wieder stabiler.

