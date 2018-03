Im eigenen Haus gefesselt und ausgeraubt

PRAMBACHKIRCHEN. Mit Sturmhauben maskiert und Montiereisen bewaffnet überfielen am Sonntagfrüh zwei Männer einen 83-Jährigen in seinem eigenen Haus.

Mit Gewalt drangen die beiden Unbekannten gegen 7 Uhr über eine Nebeneingangstür in das Bauernhaus eines allein lebenden 83-jährigen Pensionisten in Prambachkirchen ein. Der Pensionist, der sich im Obergeschoß aufhielt, bekam das nicht mit. Als er kurze Zeit später hinunter ging, stieß er im Vorraum auf die beiden maskierten Täter. Diese bedrohten ihn sofort mit den etwa 50 Zentimeter langen Montiereisen, packten ihn an den Oberarmen und drängten ihn in einen Wohnraum. Laut dem Opfer forderten sie in italienischer Sprache "Tresore, Tresore". Zur Untermauerung ihrer Forderung bedrohten sie ihr Opfer weiterhin mit den Montiereisen. Außerdem wurde der Pensionist mit Plastikschnüren an Händen und Füßen gefesselt.

Opfer konnte sich selbst befreien

Während ein Angreifer das Opfer "bewachte", begann der Zweite, Laden und Kästen zu durchsuchen. Die Täter konnten einen geringen Bargeldbetrag und eine Faustfeuerwaffe, die der Pensionist legal besaß, erbeuten. Die beiden Männer waren etwa eine Stunde in dem Gebäude und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 83-Jährige konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Er blieb bei dem Angriff zumindest körperlich unverletzt.

Täterbeschreibungen

Person 1: Männlich, etwa 190 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitz, mit einem etwa 50 cm langen Montiereisen bewaffnet, sprach laut Opfer italienisch oder eventuell rumänisch.

Person 2: Männlich, etwa 175 cm groß, untersetzt, dunkel gekleidet, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitz, mit einem etwa 50 cm langen Montiereisen bewaffnet, sprach laut Opfer italienisch oder eventuell rumänisch.

Das Landeskriminalamt Oberösterreich bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/40-3333. Die beiden Täter waren vermutlich am Sonntag zwischen 6 und 8 Uhr im Zentrum von Prambachkirchen unterwegs.

