Die 100 Jahre, die die Republik Österreich nunmehr feiert, werden meist in zwei völlig unterschiedliche Teile gegliedert: das erste Drittel geprägt von Konflikten und Diktaturen, die folgenden zwei Drittel nach 1945 von Konsens und Partnerschaft.

Auf der Ebene des Alltagslebens entspricht dem eine ähnliche Aufteilung: das erste Drittel Mangel und bittere Not, im zweiten Abschnitt Massenkonsum und Überfluss. Die Bewertung ist bei den politischen Systemen wohl eindeutig. Und auch hinsichtlich des Alltagslebens dürfte es wenig Zweifel geben: Massenkonsum und Überfluss sind besser als Not und Hunger.

Das Überflüssige sei eine sehr notwendige Sache, meinte auch Voltaire. Doch Überfluss schafft auch Überdruss und bringt neue Probleme. Schon bei Shakespeare gibt es den Satz: "Nach allem, was ich sehe, sind die ebenso krank, die sich mit allzu viel überladen, wie die, die bei nichts darben." Es hat immer Menschen gegeben, auch in Zeiten der höchsten Not, die im Überfluss lebten. Seinen Überfluss demonstrativ zu zeigen, teure Dinge einfach vergeuden zu können, gehörte früher noch stärker als heute zum Spiel der Macht.

Seit vielleicht 50 Jahren leben wir in Österreich alle im Überfluss, auch jene, die arm sind, weil ja Armut nicht als absolutes Existenzminimum definiert wird, sondern als jener Prozentsatz der Bevölkerung, deren Einkommen weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens beträgt und die durchaus auch Dinge konsumieren kann, die man vor gar nicht so langer Zeit noch als gänzlich überflüssig betrachtet hätte, von Bananen und anderen exotischen Früchten bis zu Fernsehapparaten und Handys. Das zugehörige Adjektiv überflüssig hat hingegen voll zur negativen Bedeutung gewechselt.

Überfluss ist überflüssig. Der Überfluss ist, was überfließt, was über den Rand hinausgeht, was übervoll ist.

Überfluss ist im Wortsinn Verschwendung, weil nicht gebraucht. Wir haben nicht nur Überfluss an Speisen und Getränken, die tonnenweise im Müll landen, Überfluss an Kleidung, die niemand in diesen Mengen will und tragen kann, und Überfluss an Bauten, die die Landschaft immer mehr zubetonieren. Wir haben vor allem auch Überfluss an Abfall. Der Mangel hingegen erzeugt kaum Abfall. Im Großen und Ganzen leben wir noch ganz gut mit unserem System. Jedenfalls, solange wir uns beim Begriff der Überflussgesellschaft auf unseren Kulturkreis beschränken.

Es besteht aber durchaus Grund zu der Annahme, dass eine spätere Generation unsere Überflusskultur ähnlich kritisch beurteilen wird, wie wir derzeit auf die fehlende Demokratie und auf die Not in der Zwischenkriegszeit blicken.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

