Im Ortsgebiet: Führerschein-Neuling raste mit 117 km/h

NEUHOFEN. Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt raste ein Probeführerscheinbesitzer durchs Ortsgebiet.

foto: VOLKER WEIHBOLD polizei radar radarpistole geschwindigkeitsmessung Bild: vowe

Polizeibeamte führten am Sonntag gegen 17 Uhr auf der B139 im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems Geschwindigkeitsmessungen durch. Ins Netz ging ihnen ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer: er raste in Fahrtrichtung Haid mit satten 117 Kilometern pro Stunde. Die Polizisten nahmen dem jungen Mann den Führerschein an Ort und Stelle weg. Um sicherzustellen, dass er nicht noch einmal ins Auto steigt, kassierten sie auch den Autoschlüssel ein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema