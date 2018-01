Im Haus verbarrikadiert: Helfer hatten es schwer, zu hilflosem Senior zu kommen

ROHR/KREMSTAL. Nachdem der Schlüsseldienst an einer Stahltüre gescheitert war, konnten die Einsatzkräfte nur mit der Hilfe eines Dachdeckers in das Wohnhaus eines 82-Jährigen eindringen.

Alle Fensterrollos waren zu und vor der Haustür war noch immer die nicht abgeholte Portion „Essen auf Rädern“. Eine besorgte Nachbarin eines betagten Ehepaares in Rohr im Kremstal rief am Donnerstag beim Gemeindeamt an, weil sie von den Bewohnern kein Lebenszeichen mehr wahrgenommen hatte. Prompt hielt auch der Eigentümer des Hauses Nachschau. „Ich habe geklopft und geläutet, aber keine Reaktion“, sagt der 63-Jährige Karl Lechenauer. “Der Haushalt ist bewaffnet, beide sind gesundheitlich nicht mehr so auf der Höhe. Da macht man sich Gedanken, was da drinnen vorgeht“, sagt der Besitzer des Hauses, in dem die beiden Senioren ein Wohnrecht haben.

In Absprache mit dem Besitzer rief die Polizei einen Schlüsseldienst zu Hilfe. Der Mitarbeiter versuchte sich dann am Schloss der Kellertür, die am einfachsten zu knacken sein sollte. Doch direkt hinter der Kellertür befand sich eine weitere Sicherheitstür aus Stahl. „Das habe ich auch nicht gewusst, dass die Tür dort eingebaut war“, sagt der Eigentümer.

Daraufhin verständigten die Einsatzkräfte einen Dachdecker, um in die Wohnung einzudringen. Dieser schraubte einige Dachplatten ab und ein Polizist konnte die Sicherung der Dachbodendecke knacken. Der Beamte sah den Pensionisten zu diesem Zeitpunkt bereits am Boden des Flurs im Obergeschoss liegen. Der 82-Jährige war ansprechbar, aber in einem stark verwirrten Zustand. Er konnte keine sinnvollen Angaben machen, wo seine Gattin war.

Die Beamten entdeckten in dem Haus ein Telefonbuch, in dem die Nummer eines Taxiunternehmens eingetragen war. Ein Anruf dort ergab, dass die Ehefrau am Mittwoch wegen einer Bestrahlungstherapie in ein Linzer Krankenhaus transportiert worden war. „Ich werde mir jetzt einen Schlüssel fürs Haus besorgen“, sagt der Eigentümer. „Das ist besser für die Sicherheit.“ Die Polizei dankte der Nachbarin, dem Hausbesitzer und den Handwerkern für die gute Kooperation.

1 Kommentar WindausNordost (44) 19.01.2018 15:41 Uhr Gott sei Dank gut ausgegangen.



Ich sehe da aber keine Verhältnismäßigkeit, das DACH zu öffnen.



1. dauert es viel länger, als zB. ein Rollo zu demolieren und Fenster aufzuzwängen - wenn es ums Leben geht, zählt jede Minute.

2. ist die Gefahr für die Helfer bei so einer "Dachaktion" weit höher.

3. wird die Keller- und angrenzende Stahltür doch hoffentlich nicht die einzige (Außen-)Türe in dem Haus sein?



Für mich eine etwas eigenartige Vorgehensweise. Antwort schreiben

