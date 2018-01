"Ich würde das garantiert wieder so machen"

LINZ. Landesrat Max Hiegelsberger (VP) verteidigt im OÖN-Interview sein Vorgehen in St. Wolfgang gegen Kritik des Rechnungshofes. Dieser habe eben "eine andere Meinung".

Gemeindelandesrat Hiegelsberger: "Ich brauche nicht über persönliche Konsequenzen nachdenken, ich habe rechtlich und finanztechnisch alles richtig gemacht." Bild: Alexander Schwarzl

Was sind die Lehren aus dem kritischen Rechnungshofbericht zu St. Wolfgang und der Rolle des Landes? Die Landesräte Max Hiegelsberger (VP) und Elmar Podgorschek (FP) stellten gestern erste Maßnahmen vor (sieh Artikel unten). Die OÖN baten danach den durch den Prüfbericht schwer in Kritik geratenen Gemeindelandesrat Hiegelsberger zum Interview.

OÖN: Herr Landesrat, Sie überlegen schärfere Instrumente für die Gemeindeaufsicht. Was soll das bringen, wenn man sich darüber hinwegsetzt – so wie Sie, als Sie 2013 trotz Auszahlungssperre Bedarfszuweisungsmittel an St. Wolfgang auszahlen ließen?

Max Hiegelsberger: Förderinstrumente sind ja keine Aufsichtsinstrumente. Über Förderungen hat immer und wird immer der Förderreferent (im vorliegenden Fall Hiegelsberger, Anm.) und nicht der Aufsichtsreferent entscheiden.

Die Beamten der Gemeindeaufsicht sahen den Auszahlungsstopp offenbar schon als Sanktionsmittel – sonst hätten sie ihn nicht verhängt.

Ich musste das Haushaltsgleichgewicht der Gemeinde im Auge behalten. Daher habe ich so entschieden.

Der Rechnungshof nennt es nicht nachvollziehbar, dass Sie damals 430.000 Euro ausbezahlt haben.

Der Rechnungshof hat hier eine andere Meinung. Basis der Auszahlung war für mich ein genehmigter Finanzierungsplan von 2006. 2013 haben wir einen Teil des Geldes ausbezahlt. Der Rest floss – in Übereinstimmung mit dem Rechnungshof – 2016.

Weil die Gemeinde 2016 endlich Forderungen der Gemeindeaufsicht nachgekommen war – nämlich ausstehende Aufschließungsbeiträge in der Höhe von mehr als 500.000 Euro von ihren Unternehmen und Bürgern einzufordern.

Es hätte sich an der Gesamtsumme nichts geändert, wenn ich die 430.000 Euro gemeinsam mit dem Rest auch erst 2016 ausgezahlt hätte. Finanziell ist also weder dem Land noch der Gemeinde ein Schaden entstanden.

Die Gemeinde wäre vielleicht früher den Forderungen der Aufsicht nachgekommen und hätte endlich ihre Gebühren eingefordert.

Mit Blick auf die Finanzsituation der Gemeinde war es aus meiner Sicht nötig, 2013 auszuzahlen.

Sie würden es also wieder so machen?

Ich würde das garantiert wieder so machen.

In Pasching, wo der damalige SP-Bürgermeister Fritz Böhm vor mehr als zehn Jahren auch sehr eigenwillige Vorstellungen von Landesgesetzen hatte, hat das Land sehr wohl Förderungen gestrichen.

Ich kenne dort die genauen Hintergründe nicht. Wenn das damals so war, dann ist das so.

Haben Sie in den letzten Tagen einmal über persönliche Konsequenzen nachgedacht?

Ich brauche nicht über persönliche Konsequenzen nachdenken. Ich habe rechtlich und auch finanztechnisch richtig gehandelt – sowohl für das Land als auch für die Gemeinde. Dass es hierzu eine andere Meinung gibt, ist in der Politik zu respektieren.

SInd die jetzt vorgestellten Maßnahmen die ganze Reaktion auf den kritischen Rechnungshofbericht zu St. Wolfgang und der Rolle der Gemeindeaufsicht?

Das kann gar nicht das Ganze sein, weil der Bericht erst im Landtag beraten werden muss. Dem möchten wir nicht vorgreifen. Aber was betont werden sollte, ist, dass wir mit der Gemeindefinanzierung Neu, die mit Jahresbeginn 2018 in Kraft getreten ist, manches schon vorweggenommen haben.

