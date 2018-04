"Ich hatte Angst, weil ich ihm völlig ausgeliefert war"

MARCHTRENK / LINZ. Der brutale Überfall auf eine Pkw-Lenkerin in Marchtrenk rief bei einer 28-Jährigen Erinnerungen an ähnlichen Vorfall wach.

Eine 48-jährige Pkw-Lenkerin wurde an einer roten Ampel beraubt. (colourbox) Bild: colourbox.com

Nach wie vor keine Spur gibt es von jenem Täter, der in der Nacht auf Dienstag eine Pkw-Lenkerin in Marchtrenk brutal überfallen hat. Wie berichtet, hatte die 48-Jährige ihren Wagen an einer roten Ampel angehalten, als ein Mann die Beifahrertür aufriss, ihr ins Gesicht schlug und mit ihrer Handtasche samt 600 Euro Bargeld flüchtete.

Ein Zeugenaufruf blieb vorerst ergebnislos. Nun hofft die Polizei, durch die Auswertung einer am Tatort montierten Überwachungskamera Aufschlüsse über den Täter zu erhalten.

Fremder rüttelte an Sitz

Der Vorfall hat bei einer Vöcklabruckerin, die anonym bleiben möchte, böse Erinnerungen wachgerüttelt. Auch sie ist an einer roten Ampel – es war an einem Samstag gegen 8.30 Uhr im vergangenen Oktober – in Timelkam von einem Fremden überrascht worden, wie die 28-Jährige den OÖN schildert: "Auf einmal riss hinter mir jemand die Tür auf und setzte sich hinter mich." Der 18- bis 23-Jährige habe an ihrem Sitz gerüttelt und etwas gesagt. "Ich hatte Angst, weil ich ihm völlig ausgeliefert war."

Die 28-Jährige konnte den Fremden durch lautes Schreien in die Flucht schlagen. "Ich sperrte mein Auto zu und fuhr mit Herzklopfen in die Arbeit." Gemeldet habe sie den Vorfall nicht, "weil nichts passiert ist", sagt sie. Was aber blieb, ist ein ungutes Gefühl.

Sicherheitstipps

Trotz dieser Vorfälle versucht Adolf Wöss, in der Polizeiinspektion Linz für Prävention zuständig, zu beruhigen. Der Fall von Marchtrenk sei in unseren Breiten "ein Einzelfall". "Man braucht keine Angst zu haben, dass derartige Zustände, wie sie in fernen Ländern vorherrschen, nun bei uns häufiger werden." Er rät dennoch zu "gesundem Misstrauen" und gibt folgende Tipps:

Während nächtlicher Fahrten das Handy griffbereit halten.

Nur bei unangenehmen Situationen ("komisches Bauchgefühl") die Autotüren versperren. Sind Türen generell versperrt, könnte dies im Fall eines Unfalls zum Verhängnis werden.

Im Fall eines Überfalles "nicht den Helden spielen", rät Wöss, "sondern dem Täter alles geben, was er verlangt. Hauptsache, er ist weg." Anschließend den Vorfall sofort bei der nächsten Polizeidienststelle melden.

