"Ich hab' den Bürgermeister für nix und wieder nix attackiert": Prozess vertagt

LINZ. Prozess nach Angriff auf Bürgermeister und Amtsleiter von Dimbach - Täter leidet an Wahnvorstellungen.

Der Schreck sitzt dem Bürgermeister von Dimbach, Josef Wiesinger noch heute in den Knochen. Vor Gericht aussagen will der Ortschef der Marktgemeinde erst, sobald der 41-jährige Harald D. den Saal verlassen hat, wie seine Opferanwältin zu Beginn des Prozesses mitteilt. „Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen gehabt“, gibt der Bürgermeister schließlich zu Protokoll.

Es war der 6. September 2017, als der Niederösterreicher in das Marktgemeindeamt schritt und dort mit einem Reizgasspray, einer Schreckschusspistole und einem Messer bewaffnet begann, die anwesenden Mitarbeiter anzugreifen. Die eigentliche Zielscheibe war der Bürgermeister, den der inzwischen 41-Jährige - wie berichtet - für sein Scheitern im Leben verantwortlich machte. Der Hintergrund: Der Berufskraftfahrer war früher mit einer Nichte des Ortschefs liiert. Aus dieser Beziehung stammt ein gemeinsamer Sohn, der heute bereits 21 Jahre alt ist. Vor einigen Jahren habe die Nichte den Ex-Freund gebeten, quasi dem Sohn zuliebe wieder zusammen zu kommen, was er, der Vater, aber abgelehnt habe.

Daraufhin, so die Wahnvorstellungen des Niederösterreichers, habe der Onkel und Bürgermeister seine Macht missbraucht, um den 41-Jährigen beruflich zu ruinieren. Der Politiker habe bei den früheren Arbeitgebern des Fernfahrers interveniert, sodass dieser gekündigt bzw. gepfändet wurde. Doch diese „Verschwörung“ der Ex-Freundin und ihres Wahlonkels war nicht real, sie fand nur im Kopf des 41-Jährigen statt. Wie die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner herausfand, leidet der Niederösterreicher an „hirnorganisch bedingten Wahnvorstellungen.“ Die Ursache dafür könnte ein schwerer Verkehrsunfall gewesen sein, den der Betroffene im Jahr 2001 gehabt hatte. Am Montag räumte der Mann ein, dass er sich alles eingebildet habe. „Der Bürgermeister hat im Prinzip überhaupt nichts gemacht und ich hab‘ ihn attackiert für nix und wieder nix.“

Auf dem Gemeindeamt soll er den Ortschef mit der Gaspistole und einem Messer bedroht haben mit den Worten: „Du gehörst weg!“ Der Amtsleiter kam seinem Chef damals zu Hilfe und versuchte, den Angreifer wegzuziehen. Dabei erlitt der Beamte eine Fleischwunde mit einem Stichkanal von acht Zentimetern Länge. Der Angeklagte behauptete, nicht vorsätzlich zugestochen zu haben. Er selbst sei vom Amtsleiter von hinten gepackt worden und er habe sich gewehrt. Dabei sei es zu der Verletzung gekommen, behauptete der 41-Jährige.

Gutachterin: Angeklagter nicht zurechnungsfähig

Schuld im strafrechtlichen Sinn hat der Niederösterreich nicht. Denn laut Gutachterin Kastner gilt er aufgrund seiner Wahnvorstellungen als nicht zurechnungsfähig. Das Gericht muss über die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher entscheiden. Ein Urteil kam aber am Montag nicht zustande. Der Amtsleiter, der als wichtiger Zeuge gilt, ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Der Prozess soll am 21. Februar fortgesetzt werden.

