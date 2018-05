"Ich frage mich bis heute, wie meine jüdischen Eltern ausgesehen haben"

LINZ. Joanna Sobolewska-Pyz überlebte den Holocaust, weil sie als Kind aus dem Warschauer Ghetto geschmuggelt und adoptiert wurde – eine Ausstellung in Linz erzählt ihre Geschichte

Überlebte durch Adoption: Joanna Sobolewska-Pyz Bild: (FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM)

Sie sind die stillen, heimlichen Helden der polnischen Shoa: Die jüdischen Eltern, die ihre Kinder weg gaben und die Familien, die sie aufnahmen und großzogen. Ihnen widmet sich die Ausstellung "Meine jüdischen Eltern, meine polnischen Eltern", die gestern an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz eröffnet wurde.

Erzählt wird die Lebensgeschichte von 15 geretteten Kindern , die zwischen 1939 und 1942 geboren und unter falscher Identität großgezogen wurden. Einige wurden als Babys in einem beliebigen Garten abgelegt, andere in Koffern oder Särgen aus dem Warschauer Ghetto getragen. Die meisten von ihnen haben nie erfahren, wer ihre leiblichen Eltern waren.

Suche nach den eigenen Spuren

Eine von ihnen ist Joanna Sobolewska-Pyz. Die 79-Jährige ist die Vorsitzende der Stiftung "Kinder des Holocaust" in Polen und Initiatorin der Ausstellung. Von ihrem leiblichen Vater weiß sie nur den Namen, ihre biologische Mutter kennt sie nur durch ein Bild aus deren Schulzeit. "Ich dachte, dass es auch anderen Personen so gehen muss", sagt Pyz. Darum stellte sie die Ausstellung zusammen, die 2015 im Warschauer Museum der Geschichte der Polnischen Juden erstmals gezeigt wurde.

Bei dem Gedanken an Mauthausen und Hartheim schießen der zierlichen Frau Tränen in die Augen. "Was die Leute damals erleben mussten", sagt sie. Doch genau wegen dieser Nähe war es dem Direktor des Polnischen Institutes Wien, Rafal Sobczak, so wichtig, die Ausstellung an die JKU zu bringen: Christian Hofer, Honorarkonsul der Republik Polen in Linz, unterstützte das Vorhaben.

Dass ihr Leben untrennbar mit dem Holocaust verbunden ist, war den 15 Hauptakteuren der Ausstellung lange Zeit nicht bewusst. Sie wurden in fremden Häusern erzogen, die sie für ihre eigenen hielten. "Mit 18 Jahren fand ich raus, dass ich nicht wirklich die Tochter von Anastazja und Walerian bin. Es war, als ob meine Welt aufhörte zu existieren", sagt Pyz.

Die Adoption hielten die polnischen Eltern geheim – auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Zu groß war die Angst, dass das jüdische Kind entlarvt werden könnte. Ihre Ziehkinder mussten sich ihre Identität Stück für Stück erarbeiten. Manchen gelang es, vielen nicht. Aber sie erhielten eine Chance auf Leben. Etwas, das Inka – so der Rufname von Joanna Sobolewska-Pyz – ihren Adoptiveltern ein Leben lang dankte. "Ich habe sie bis zum Tod gepflegt und geliebt", sagt Pyz.

3 Fragen an Joanna Sobolewska-Pyz

Was bedeutet Familie für Sie? Wer ist Ihre Familie?

Ich frage mich bis heute, wie meine jüdischen Eltern ausgesehen haben. An ihre Gesichter erinnere ich mich nicht. Aber meine Eltern, das ist die Familie, die mich großgezogen hat. Von ihnen bekam ich alles: ein Zuhause, Liebe, eine Ausbildung und das Vorbild für ein anständiges Leben in Würde. Ich denke, dass ich das auch meinem Sohn weitergeben konnte.

Was wissen Sie über Ihre leiblichen Eltern und Ihre Herkunft?

Ich wurde am 31. Juli 1939 in Warschau geboren. Bis ich vier Jahre alt war, lebte ich im Warschauer Ghetto. Im April 1943 wurde ich rausgeschmuggelt und zur Lehrerin meiner Mutter gebracht. Sie fand neue Eltern für mich. Mit 18 Jahren fand ich raus, dass ich Jüdin bin.

Wie gingen Sie mit dieser Erkenntnis um? War das auch ein Mitgrund für die Gestaltung der Ausstellung?

Es war ein Schock. Alles, was ich von mir wusste, war eine Lüge. In meiner Arbeit als Soziologin interviewte ich mehr als 140 Holocaust-Überlebende. So kam ich auf die Idee der Ausstellung.

Die Ausstellung ist bis 22. Mai im Keplergebäude (Halle C) der JKU zu sehen. Eintritt frei.

