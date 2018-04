IT-Firmen der Stadt Linz bleiben Sorgenkinder

LINZ. Nicht aus der Kritik kommen die IT-Firmen der Stadt Linz, die die EDV-Systeme für die städtische Verwaltung, die Linz AG, Tochter-Firmen und auch das Kepler Universitätsklinikum betreuen.

Im Vorjahr wies das städtische Kontrollamt auf wirtschaftliche Missstände hin. In eine ähnliche Kerbe schlägt nun der Bericht des Rechnungshofes, der die IKT Linz Infrastruktur GmbH geprüft hat. So habe die Eigenkapitalquote der IKT 2016 nur 3,87 Prozent betragen, und damit den gesetzlichen Grenzwert von acht Prozent "signifikant" unterschritten. Die Kosten für externe Personalleistungen (Arbeitskräfteüberlassungen) habe sich in sieben Jahren auf rund 1,7 Millionen Euro verachtfacht. Die interne Kontrolle des Finanzmanagements sei zudem "unvollständig".

Politische Kontrolle gefordert

Weil es im IKT-Aufsichtsrat keine Vertreter der Gemeinderatsfraktionen gebe, trage dafür Bürgermeister Klaus Luger (SP) als Eigentümervertreter die Verantwortung, sagt Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Er fordert eine "politische Besetzung" des Aufsichtsrates, um die politische Kontrollfunktion im Unternehmen ausüben zu können, aber ohne dabei auf die Expertise der Fachleute zu verzichten. Ähnlich sieht es die Klubobfrau der Grünen, Ursula Roschger: Die derzeitige Besetzung des IKT-Aufsichtsrats sei ein "Paradebeispiel für politische Intransparenz".

