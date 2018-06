Hund rannte weg: Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer

NEUHOFEN AN DER KREMS. Ein schwerer Radunfall hat sich am Mittwochabend in Neuhofen an der Krems mit einer verletzten 77-Jährigen ereignet. Auslöser dafür war ein Hund, den die Frau während der Fahrt angeleint mitführte.

Die Verletzte wurde von der Rettung versorgt und mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen Bild: Matthias Lauber

Der Hund, der der Schwiegertochter des Opfer gehört, hatte wenige Meter vor dem Haus sein Frauchen gesehen und lief plötzlich in deren Richtung weg. Noch bevor die Radfahrerin reagieren konnte, zog die Hündin so heftig an der Leine, dass die 77-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit dem Fahrrad zu Sturz kam.

Die Frau zog sich beim Sturz Verletzungen am ganzen Körper zu. Sie wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz mit dem Rettungshubschrauber C 10 ins Med Campus III geflogen. Die Hündin blieb bei dem Unfall unverletzt.

