Hund biss Einjährigen ins Gesicht

WARTBERG/KREMS. Vom Haushund eines Bauernhofes wurde ein Kleinkind am Samstag im Bezirk Kirchdorf an der Krems attackiert.

Symbolfoto Bild: colourbox.de

Der eineinhalbjährige Bub aus Wien war am Samstag mit seinem Vater zu Besuch bei einer befreundeten Familie in Wartberg an der Krems. Auf dem Bauernhof der Familie sollte am Abend eine Feier stattfinden. Während der Vorbereitungen für das Fest hielt sich das Kind gegen 14:30 Uhr vor dem Eingangsbereich des Hauses auf. Dort wurde es aus noch unbekannter Ursache vom siebenjährigen Haushund "Kira" der Rasse Hovawart ins Gesicht gebissen. Der Bub wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 zur Kinderklinik Linz geflogen.

