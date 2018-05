Hoffen auf die große Liebe: Welserin überwies Betrüger fast 100.000 Euro

LINZ/WELS. Erpressen, belügen, betrügen: Die dreisten Tricks von Kriminellen im Internet.

Auf die große Liebe hoffte eine 51-jährige Welserin wohl, als sie im April 2017 über Facebook einen Mann kennenlernte, der sich "Edel K." nannte. Täglich schrieben die beiden einander und telefonierten. Doch Edel K. verlangte immer wieder Geld von der Frau, und sie überwies ihm fast hunderttausend Euro – beinahe ihre kompletten Ersparnisse. Ein Jahr lang hatten die beiden Kontakt, zu Gesicht bekam sie Edel K. aber nie. Schließlich wurde ihr bewusst, dass sie Opfer eines Internet-Liebesbetrügers geworden war. Sie erstattete Anzeige.

Sie ist nicht alleine: Erst vergangene Woche war ein Mann aus St. Gilgen von einer Internet-Bekannten dazu überredet worden, sich selbst nackt zu filmen und ihr das Video zu schicken. Sobald sie es erhalten hatte, erpresste sie ihn und drohte mit Veröffentlichung. Doch statt zu zahlen, ging er zur Polizei.

"So toll das Medium Internet ist, jeder Nutzer muss sich bewusst sein, dass sich dort auch Betrüger tummeln", sagt Gerald Sakoparnig, Leiter der Abteilung Betrugsbekämpfung des Landeskriminalamts. Er erklärt einige der dreisten Maschen der Internet-Gauner.

Die Liebesbetrüger in sozialen Medien und auf Dating-Portalen: "Die Täter spielen mit den Sehnsüchten alleinstehender Menschen", sagt Sakoparnig. Frauen gaukeln sie vor, auf der Suche nach einer langjährigen Beziehung zu sein, Männer erhalten Fotos von sehr attraktiven jungen Frauen. "Man sollte sich fragen, ob das, was man zu hören und zu sehen bekommt, mit den Erfahrungen in der realen Welt übereinstimmt", rät der Chefinspektor. Bei Geldforderungen gilt: Kontakt sofort abbrechen. Fotos von sich sollte man gar keine verschicken, auch nicht solche, auf denen man bekleidet ist. Sie könnten zum Identitätsdiebstahl verwendet werden.

Der Trick mit der Schnäppchenjagd: "In diesen Fällen machen sich die Täter die Gier vieler Menschen zunutze", sagt Sakoparnig. Das Muster: Ein Produkt wird günstig angeboten, der Kunde zahlt, erhält die Ware aber nie.

Auch hier sollte man sich ehrlich fragen, ob etwa eine Uhr, die beim Händler tausend Euro kostet, im Internet wirklich um ein Viertel zu haben sein kann. Die Schnäppchenjagd-Betrüger richten sich nach der saisonalen Nachfrage, sagt Sakoparnig: "Zur Urlaubszeit werden bald wieder Ferienhäuser inseriert werden, die gar nicht existieren." In diesen Fällen verlangen die Täter vorab Mieten und Anzahlungen. Der Tipp der Polizei: Das jeweilige Angebot mit dem Begriff "Betrug" bei Google eingeben und schauen, ob sich Erfahrungsberichte finden.

DIe vermeintlichen Neffen und Enkel: In letzter Zeit gab es kaum Fälle, auch aufgrund von Fahndungserfolgen der Exekutive. Das heißt aber nicht, dass es den Enkeltrick nicht mehr gibt. Ersucht ein vermeintlicher Verwandter in einer scheinbaren Notsituation per Mail oder Telefon um Geld, rät die Polizei, den angeblichen Absender oder Anrufer selbst zu kontaktieren, aber auf anderem Weg als jenem, über den die Forderung eingegangen ist.

Das Fischen nach Passwörtern und Daten: Gefälschte Nachrichten von Banken, in denen man aufgefordert wird, Kundendaten zu aktualisieren, Schreiben von vermeintlichen Inkasso-Büros mit Zahlungsaufforderungen: Solche Mails hatte jeder schon im Postfach. Doch man sollte weder sofort zahlen noch auf Links klicken oder Anhänge öffnen.

Besser ist es, etwa die Bank direkt anzurufen und dazu nicht die Telefonnummer in der Signatur der verdächtigen Nachricht zu wählen, sondern jene aus dem Telefonbuch, um nicht erst recht mit Betrügern in Kontakt zu treten.

3 Fragen an ... Gerald Sakoparnig, Landeskriminalamt

Der Leiter der Abteilung Betrugsbekämpfung erklärt, wie welche Signale auf Liebesbetrüger hindeuten.

1. Wie kann man auf Dating-Portalen und in sozialen Medien erkennen, dass man es mit Betrügern zu tun hat?

Die Täter spielen mit den Sehnsüchten der Menschen: Frauen gaukeln sie vor, auf der Suche nach einer langjährigen, liebevollen Beziehung zu sein, Männer erhalten Bilder von sehr attraktiven Frauen. Man sollte sich ehrlich fragen, ob das mit den Erfahrungen in der Realität zusammenpasst. Und bei Geldforderungen gibt es ohnehin keine Zweifel mehr: Das ist immer Betrug.

2. Kürzlich wurde ein Mann aus St. Gilgen mit einem Nacktvideo erpresst. Wie viel Vorsicht ist beim Verschicken von Fotos geboten?

Das sollte man gar nicht tun, auch keine Bilder, auf denen man bekleidet ist. Die können zum Identitätsdiebstahl dienen: Die Täter legen ein weiteres Profil auf dem Portal an, mit dem sie ein neues Opfer betrügen.

3. Ist bekannt, wie viele Opfer es gibt?

Nein, weil wir nur von den Opfern erfahren, die Anzeige erstatten. Es gibt sicher andere, die das nicht tun, weil sie wenig Geld überwiesen haben oder rechtzeitig den Kontakt beendet haben.

