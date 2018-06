Hörsching: Arbeiter tödlich gestürzt

HÖRSCHING. In einem Agrarhandelsunternehmen in Hörsching ist es am Mittwoch zu Mittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen.

Ein Arbeiter stürzte ersten Informationen zufolge aus großer Höhe ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Wiederbelebungsversuche durch die Rettung und dem Team des Notarzthubschraubers Christophorus 10, der direkt auf dem Firmengelände gelandet war, verliefen ohne Erfolg.

Der Arbeiter starb noch am Notfallort. Die polizeilichen Ermittlungen waren am Nachmittag noch am Laufen.

