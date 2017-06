"Hitzefalle Auto": Warnung nach tragischem Vorfall mit toten Kindern

LINZ. Weil eine Mutter ihre Kinder im Auto in der Hitze gelassen haben soll, starben zwei Mädchen in den USA am Wochenende qualvoll. Der ÖAMTC warnt nun vor der "Hitzefalle Auto".

Kinder nicht im Auto zurücklassen. Bild: (APA)

Es war ein grausamer Vorfall, der sich am Wochenende in San Antonio, US-Bundesstaat Texas ereignete. Eine Mutter ließ ihre beiden Töchter 15 Stunden über Nacht im Auto. Die Kinder starben.

Der ÖAMTC gibt nun Tipps, wie im Notfall gehandelt werden soll und mit welchen Maßnahmen vorgebeugt werden kann. Grundsätzlich: Ab 40 Grad wird der Aufenthalt in einem Fahrzeug gefährlich. Für Babys und Kleinkinder aber auch für Tiere können bereits wenige Minuten im heißen, geschlossenen Auto lebensgefährlich sein.

Was tun, wenn das Kind im Auto eingeschlossen ist?

Am besten sofort die Pannenhelfer informieren. Solche Einsätze haben oberste Priorität. „Ist das Fahrzeug einer direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt, dann raten wir, mittels Tücher oder ähnlichem das Fahrzeug abzudecken, damit sich der Innenraum nicht weiter aufheizt. Ist der Pannenhelfer vor Ort, dauert das Öffnen des Fahrzeugs nur wenige Minuten“, sagt Cheftechniker Manfred Schöberl.

Immer wieder müssen Kinder und Tiere aus verschlossenen Fahrzeugen gerettet werden. (APA)

Sonnenschutz auch während der Fahrt ratsam

Auch bei laufender Klimaanlage sollte die Wirkung der Sonneneinstrahlung nicht unterschätzt werden. Kinder können mittels Rollo aus dem Fachhandel geschützt werden. "Oder auch ein Handtuch, das im Fond im Türrahmen festgeklemmt wird, kann helfen. Aber Vorsicht: Vorne dürfen die Scheiben nicht abgedeckt werden“, sagt der ÖAMTC Experte.

Achtung vor Verbrennungen

Steht das Fahrzeug einige Zeit in der prallen Sonne, können Innenteile wie der Gurt, das Armaturenbrett, das Lenkrad oder auch die Sitze bis zu 60 Grad heiß werden. Unbedingt eine Sonnenschutzfolie mit einer Verspiegelung und einer starken Reflexion verwenden. Kindersitze sollten mit einem Tuch abgedeckt werden, damit sich die Stoffe und der Kunststoff nicht erhitzen. "Bevor das Kind in den Kindersitz gesetzt wird, sollte der Sitz abgetastet werden“, rät Schöberl.

Achtung ist auch beim Berühren des Autodachs geboten. Bis zu 80 Grad kann dieses heiß werden – eine Berührung kann somit zu Hautverbrennungen führen.

ÖAMTC Verkehrsexperte Manfred Schöberl. (ÖAMTC)

Geöffnete Fenster zur Abkühlung oftmals ein Trugschluss

Immer wieder sind geparkte Autos zu sehen, bei denen die Fenster einen Spalt offen stehen – in der Hoffnung, dass es bei der Rückkehr nicht ganz so heiß ist. Oftmals ein Trugschluss, wie der ÖAMTC Technik-Experte Manfred Schöberl weiß: „In einem Test haben wir festgestellt, dass es durch ein drei Zentimeter geöffnetes Fenster nicht merkbar kühler wird."

Bei Ankunft lüften - Vorsicht vor Erkältung

Stand das Auto für längere Zeit in der Sonne, sollten alle Autotüren geöffnet werden: "Bei der Einstellung der Klimaanlage sollte der Unterschied zwischen Innen- und Außentemperatur nicht mehr als sechs Grad betragen. Alles, was darüber hinausgeht, belastet den Organismus und fördert eine Erkältung“, so der Chef-Techniker.

Mit Tieren unterwegs

Auch Vierbeiner sollten bei heißen Temperaturen nie alleine im Fahrzeug gelassen werden, auch nicht für wenige Minuten. "Wer einen Hund in einer Notsituation entdeckt, sollte die Nummer der Polizei 133 oder die ÖAMTC-Pannenhilfe 120 wählen", rät Schöberl.

Der ÖAMTC wird im Sommer immer wieder zu Einsätzen wegen im Fahrzeug eingeschlossener Tiere gerufen – häufig von den Besitzern selbst, wenn sich das Auto aus Versehen selbst verschlossen hat.

