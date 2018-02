Heute startet in Wels das Bike Festival

WELS. Radstars, Testparcours, 40 Aussteller: Internationale Fahrradmesse präsentiert neue Technik, Trends und aktuelle Mode.

Spektakuläre Rennen stehen am Samstag ab 14 Uhr im Rahmen der Pumptrack-Series am Programm. Bild: Bike Festival

Heute und morgen blickt die heimische Zweirad-Szene gespannt auf Wels. Erstmals geht im Messegelände (Halle 21) das Bike Festival über die Bühne. Die OÖNachrichten sind Medienpartner. Zum Auftakt der Messepremiere zeigen 40 Aussteller zu Saisonbeginn Trends und neue Produkte.

Ob Mountainbike, Renn-, Lasten-, Kinderrad und Citybike. Das Angebot lässt keine Wünsche offen. Bei Fashion-Shows wird die aktuelle Zweirad-Mode vorgestellt.

Bike-Marken wie Simplon, KTM und Husqvarna präsentieren vor Saisonbeginn ihre neuen Modelle. "Der österreichische Markt ist für uns von großer Bedeutung. In Wels sind wir mit E-Bikes der Marke Husqvarna vertreten. Man kennt uns aber auch unter den Marken Raymon und R2R", sagt Pexco-Marketingchefin Kerstin Nicklaus. Das deutsche Unternehmen leistete Pionierarbeit bei der Erfindung des E-Mountainbikes.

Die Geschäftsidee von Bernhard Mildner (used.ebike.com) klingt originell. Sein Unternehmen verleiht E-Bikes an Tourismusverbände, um sie später über Internet in den Handel zu bringen. "Wir haben 700 Bikes im Verleih", sagt der Offenhausener. Das Bike Festival gibt ihm die Chance, sein Produkt bekannter zu machen. Der ÖAMTC veranstaltet auf der Trendmesse einen Kinder-Parcours. Auf einer anderen Teststrecke können neue E-Bikes getestet werden. Echte Könner messen sich bei einem Rennen der Pumptrack-Series.

Zu Gast in Wels sind auch prominente Sportler wie Christoph Strasser. Der Extremradfahrer schaffte es als erster, die USA in weniger als acht Tagen zu durchqueren. Am Sonntag um 14 Uhr hält Strasser einen Vortrag. (fam)

OÖN-Gewinnspiel

Die OÖNachrichten sind beim Bike Festival live dabei (Halle 21, Nr. 330). Neben einer Tageszeitung gratis zum Mitnehmen können Messebesucher auch am aktuellen Gewinnspiel teilnehmen. Es winken Kurzurlaube für zwei Personen im Gasteinertal und ein Familienurlaub in Radstadt.

Am Samstag kommen Messebesucher am OÖN-Stand in den Genuss frischer Faschingskrapfen von der Bäckerei Brandl und einer Tasse Kaffee.

Das Bike Festival Austria ist am Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet 10 Euro, ein ermäßigtes Ticket 8,50 Euro. Kinder (6–13 Jahre) zahlen fünf Euro, Familien 8,50 Euro. Die OÖN-Card bietet ermäßigten Eintritt.

